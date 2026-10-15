LG전자·애플, AI 가전·스마트홈 ‘동맹’

LG전자와 애플이 AI 가전·스마트홈 시장 공략을 위해 손을 잡는다. LG전자의 가전 제조 능력과 애플이 구축해 놓은 스마트폰 플랫폼 생태계를 합쳐 경쟁사보다 앞서 시장을 선점하겠다는 전략이다.



LG전자와 애플은 13일(현지시간) 뉴욕 맨해튼에서 신제품 발표 행사를 열고, 양사가 공동 개발한 차세대 사물인터넷(IoT) 기기 7종을 선보였다. 신제품은 △실내 카메라 △실외 카메라 2종 △도어벨 △도어록 △온도 조절기 △온도 센서 등이다. 올해 안으로 미국과 캐나다를 포함한 북미 지역과 영국에 우선 출시될 예정이다. 양사의 공동 개발 제품은 LG전자가 제조와 판매, 고객지원을 맡고, 애플은 디자인과 기능 개발 등에 참여한 것으로 알려졌다.

LG전자가 애플과 개발한 차세대 사물인터넷(IoT) 기기들. 왼쪽 상단부터 시계 방향으로 투광조명 탑재한 실외 카메라, 실외 카메라, 실내 카메라, 온도 조절기, 도어록, 도어벨. LG전자 제공

이들 제품은 LG전자의 AI홈 플랫폼 LG 씽큐와 애플 iOS 생태계에 모두 연동된다. 아이폰과 아이패드 등 애플이 제조한 모바일 기기에 손쉽게 연결할 수 있다.



다중 센서가 탑재된 도어록은 사용자의 미세한 움직임과 출입 의도를 분석해 별도 조작 없이 문을 자동으로 열어준다. 문이 열려 있거나 무단출입 등 이상 상황이 발생하면 모바일 기기로 알림도 전송한다. 실내외 카메라와 도어벨 등 카메라 탑재 제품에는 ‘비전 AI’ 기술이 적용돼 집 안팎의 상황을 직관적으로 확인할 수 있다. 맞춤형 알림도 즉각 전달한다. 온도 조절기는 아이폰과 애플워치 등을 통해 사용자의 동선과 시간대, 날씨 등을 분석하고 실내 냉난방을 제어한다.



전자업계에서는 이번 협력을 통해 LG전자와 애플이 각자의 약점을 성공적으로 보완했다고 분석한다. LG전자는 가전 제조 능력은 월등하지만, 스마트폰 기기를 만들지 않는다. 반대로 애플은 스마트폰 기기 분야에서는 강점이 뚜렷하지만, 가전을 생산하지는 않는다. 양사가 서로의 약점을 보완하면서 구글과 아마존, 삼성전자 등 경쟁자와 맞붙을 수 있는 토대를 마련했다는 평가다.

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