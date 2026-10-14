동아제약, 근육이완제 스카풀라 20정 출시

동아제약은 근육이완제 스카풀라 기존 10정 제품에 이어 20정 제품을 출시했다고 14일 밝혔다. 목과 어깨에 발생하는 급성 근육통이 수일간 지속되거나 반복되는 경우를 고려해 복용 기간에 따른 소비자 선택 폭을 넓혔다.

스카풀라는 근육이완 성분인 클로르족사존 150㎎과 소염진통 성분인 에텐자미드 150㎎, 진통 효과를 보조하는 카페인수화물 25㎎을 함유한 복합 성분 일반의약품이다. 근육이완과 소염진통 작용을 통해 어깨 결림 등 근육통 완화에 도움을 준다.

성인 기준 1회 1~2정씩 하루 2회 복용하며, 20정 제품은 하루 최대 4정 복용시 5일분에 해당한다.

동아제약은 장시간 운전하거나 책상 앞에서 오래 근무하는 직장인, 마라톤 등 운동을 즐기는 소비자들이 근육통 발생 시 약사와 상담해 사용할 수 있다고 설명했다. 스카풀라 20정은 일반의약품으로 약국에서 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 “근육통은 증상의 지속 기간과 재발 양상이 개인마다 다른 만큼 필요할 때 사용할 수 있는 제품을 찾는 소비자 수요를 반영해 대용량 제품을 출시했다”면서 “스카풀라 20정으로 근육통 완화에 도움을 얻길 바란다”고 말했다.

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