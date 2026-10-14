김지용 “‘정치검사 1호’는 윤석열…한동훈도 부정하기 어려워”

김지용 초대 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자가 윤석열 전 대통령을 검찰에 가장 부정적인 영향을 끼친 ‘정치검사’로 지목했다. 무소속 한동훈 의원도 정치검사에 포함되느냐는 질문에는 “부정하기 어려울 것 같다”고 답했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스

김 후보자는 14일 국회 행정안전위원회 인사청문회에서 박덕흠 국민의힘 의원이 ‘정치검사 1호’를 꼽아보라고 요구하자 “아무래도 제가 생각하기에는 윤석열 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데에는 제일 첫 번째일 것 같다”고 답했다.

박 의원이 다른 인물도 거론해 달라고 하자 김 후보자는 “일일이 다 말씀드리긴 어렵다”고 했다. 다만 한동훈 무소속 의원도 정치검사에 포함되는지 재차 묻자 “부정하긴 어려울 것 같다”고 답했다.

김 후보자는 검찰 조직이 개혁 대상이라고 생각하는지에 대해서는 “여러 가지 폐해가 드러났고 문제점이 있다고 생각한다”고 밝혔다.

이날 청문회에서는 김 후보자가 검찰개혁의 취지에 동의하는지를 둘러싼 질의도 이어졌다.

김 후보자는 과거 검찰 재직 당시 이른바 ‘검수완박’(검찰 수사권 완전 박탈)에 공개적으로 반대했으나, 중수청장 후보자로 지명된 이후에는 검찰개혁의 필요성에 동의한다는 입장을 밝혀왔다.

윤건영 더불어민주당 의원도 “중수청은 검찰개혁의 산물”이라며 개혁 취지에 동의하는지 물었고, 김 후보자는 “동의한다”고 답했다.

앞서 김 후보자는 자신을 둘러싼 ‘친윤 검사’ 논란에 대해서는 “윤석열정부 출범 이후 첫 검찰 인사에서 좌천됐으며, 특정인과 가깝다는 이유로 혜택을 받은 사실이 없다”고 반박한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지