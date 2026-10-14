김지용 중수청장 후보 "정치검사 1호는 윤석열…한동훈도 포함"

김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자가 검찰의 개혁 필요성에 동의한다는 입장을 재차 밝히며 그 배경에 윤석열 전 대통령의 영향이 가장 크다고 밝혔다.
김 후보자는 14일 국회 행정안전위원회 인사청문회에서 국민의힘 박덕흠 의원이 검찰조직이 개혁의 대상이라고 보느냐는 질문에 "여러 가지 폐해가 드러났고 문제점이 있다고 생각한다"고 했다.
정치권력에 휘둘리는 이른바 '정치검사'들로 인해 개혁의 대상이 된 점도 인정하느냐고 묻자 김 후보자는 "그런 부분이 있다"고 답했다.
이어 정치검사 1호를 뽑아보라는 박 의원의 질의에 김 후보자는 "아무래도 제가 생각하기에는 윤석열 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데에는 제일 첫 번째일 것 같다"고 했다.
박 의원이 다른 인물을 더 꼽아보라고 요청하자 김 후보자는 "일일이 다 말씀드리긴 어렵다"면서도 무소속 한동훈 의원이 포함되느냐고 재차 묻자 김 후보자는 "부정하긴 어려울 것 같다"고 했다.
이날 청문회에서는 여권 주도의 검찰개혁 일환으로 출범하게 된 중수청의 초대 청장으로서 김 후보자가 개혁 취지에 공감하는지 확인하기 위한 질의가 이어졌다.
김 후보자는 과거 검찰 재직 당시 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)에 공개적으로 반대했으나, 중수청장 후보자로 지명된 후 입장을 선회했다.
더불어민주당 윤건영 의원도 "중수청은 검찰개혁의 산물"이라며 개혁 취지에 동의하는지 묻자 김 후보자는 "동의한다"고 답했다.
<연합>
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