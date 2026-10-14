제주 ‘신변보호’ 여성 살해 피의자, 검거 전 음독 입원했다

제주에서 경찰의 신변 보호조치를 받던 40대 여성을 길거리에서 무참히 살해한 피의자가 검거 전 음독해 중환자실에 입원한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

14일 제주서부경찰서에 따르면 60대 남성 피의자 강모씨는 지난 12일 오전 긴급체포 이전에 차량에 보관하던 농약을 마셨다고 진술했다.

제주에서 12일 새벽 40대 여성이 스토킹·교제폭력 신고 대상인 60대 남성에 의해 차량으로 강제로 끌려가고 있다. 사진은 주변 건물 폐쇄회로(CC)TV 영상 캡처. 연합뉴스

경찰은 강씨 진술에 따라 검거 후 병원에서 진료를 실시했지만 상태가 양호하다고 판단해 퇴원조치했다.

하지만, 강씨가 유치장 입감 중 건강 이상을 호소했다. 이어 한차례 더 병원 진료를 실시했고 검사 결과와 의사 진단에 따라 중환자실에서 치료 중이라고 전했다.

강씨는 한때 위중한 상태였지만 현재는 안정적인 상태를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

다만 경찰은 체포 시한인 48시간 안에 피의자가 완전히 회복하기 어렵다고 판단해 전날 오후 치료를 위해 석방해 입원하도록 했고, 건강을 회복해 퇴원하면 신병을 재확보해 구속영장을 다시 신청할 예정이다.

경찰은 피의자 입원 기간 중 형사들을 상시 배치해 도주 및 자해를 예방하고 관리상 공백이 없도록 철저히 감시할 방침이다.

강씨는 지난 12일 오전 1시 38분 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 헤어진 연인 관계인 40대 여성 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 지난해 10월부터 지난 5월까지 강씨에 대해 스토킹 및 성폭력, 교제 폭력 등으로 총 4차례 신고했던 것으로 조사 결과 드러났다.

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