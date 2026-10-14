순천∼완주고속도로 용암2터널서 화물차 추돌… 40대 운전자 숨져

14일 오전 순천∼완주고속도로 상행선 전북 완주 구간 터널에서 대형 화물차가 앞서가던 트레일러를 들이받아 화물차 운전자가 숨지고 트레일러 운전자가 다쳤다.

전북도소방본부 등에 따르면 이날 오전 5시50분쯤 완주군 상관면 순천∼완주고속도로 상행선 용암2터널에서 8.5t 화물차가 앞서가던 트레일러를 추돌했다.

14일 오전 5시50분쯤 전북 완주군 상관면 순천∼완주고속도로 상행선 용암2터널에서 8.5t 화물차가 앞서가던 트레일러를 추돌하는 사고가 나자 119가 구조 활동을 벌이고 있다. 전북도소방본부 제공

이 사고로 화물차 운전자(40대)씨가 차체에 끼여 구조됐으나, 외상성 심정지 상태로 병원에 이송된 뒤 사망 판정을 받았다. 트레일러 운전자(50대)는 목과 허리 등에 통증을 호소해 병원으로 옮겨졌으며 경상을 입은 것으로 파악됐다.

사고 수습 과정에서 경찰은 2차 사고를 막기 위해 임실 나들목을 통제하고 차량을 우회시켰다. 현재는 통행이 정상화됐다.

경찰은 화물차가 터널 안에서 앞서 서행하던 트레일러를 미처 발견하지 못해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다. 운전자들의 음주·약물 운전 정황은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

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