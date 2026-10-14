악의적이고 근거 없는 루머도 이강인을 흔들 순 없었다… ‘골든보이’ 이강인, 선제 결승골 시발점 킬러 패스로 아틀레티코의 맨유 2-0 격파에 힘 보탰다

‘손흥민 왕따’ 배후설이니 96라인의 은퇴 소동으로 불거진 ‘대표팀 불화설’의 중심이 아니냐 등의 매우 악의적이고 근거 없는 루머도 ‘골든 보이’ 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 경기력을 흔들 수는 없었다. 이강인이 소속팀 아틀레티코의 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 시즌 첫 승에 힘을 보탰다.

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아틀레티코는 14일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)와의 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 2차전 홈 경기에서 2-0 완승을 거뒀다.

지난달 10일 리버풀(잉글랜드)와의 리그 페이즈 1차전에서 1-2로 석패를 당했던 아틀레티코는 이날 승리로 UCL 첫 승을 신고했다. 반면 맨유는 사바하(아제르바이잔)를 4-0으로 꺾었던 리그 페이즈 1차전의 기세를 잇지 못하고 상승세에 제동이 걸렸다.

이날 이강인은 디에고 시메오네(아르헨티나) 감독의 4-4-2 포메이션에서 투톱의 세컨드 스트라이커로 선발 출장했다. 후반 16분 조너선 데이비드와 교체되기 전까지 61분을 소화했다.

슈팅은 없었기에 골은 물론 어시스트 등의 공격 포인트를 기록하진 못했으나, 패스 성공률 91%(35회 시도 32회 성공), 리커버리 1회 등 공수 다방면에서 활약했다.

이강인의 가장 인상적인 장면은 전반 1분도 채 되지 않아 나왔다. 선제 결승골의 시발점이 되는 멋진 전진 킬러 패스를 성공시켰다. 킥오프 직후 빌드업 과정에서 이강인이 전반 41초 만에 하프라인 부근에서 맨유 수비진의 뒤 공간을 향해 킬러 패스를 투입했고, 알렉스 바에나가 쇄도하며 볼을 받은 뒤 페널티지역 왼쪽으로 침투해 반대쪽에서 달려오던 파비오 바리오스에게 패스했다. 바리오스는 페널티지역 오른쪽에서 오른발 슈팅을 때렸고, 볼은 상대 수비수에게 맞고 골대로 빨려 들어갔다. 전반전 킥오프 50초 만에 터진 득점이었다. 바에나의 움직임을 포착하고 공간 패스를 넣어준 이강인의 정확한 왼발 능력이 돋보인 순간이었다.

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아틀레티코는 전반 43분 페널티아크에서 조니 카르도주의 추가 골이 터지는 듯했지만 득점 직전 동료의 핸드볼 반칙이 비디오판독(VAR) 온 필드 리뷰를 통해 발견돼 골이 취소되는 아쉬움을 맛봤다.

전반을 1-0으로 마친 아틀레티코는 후반 9분 훌리안 알바레스의 왼발 발리 슈팅이 맨유 왼쪽 골대를 때리고 나오며 추가 골 기회를 놓쳤다. 아틀레티코는 후반 16분 이강인을 빼고 조너선 데이비드를 교체로 투입했다. 61분을 뛴 이강인은 통계 업체 ‘풋몹’으로부터 평점 6.7을 받았다.

만회골을 노리던 맨유는 후반 29분 수비수 레니 요로가 역습을 맏는 과정에서 레드 카드를 받고 퇴장 당하는 변수를 맞았다. 요로는 일대일 찬스를 잡을 수 있었던 데이비드를 넘어트렸고, 주심은 VAR(비디오판독시스템)을 거쳐 레드카드를 꺼내 들었다.

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수적 우위를 점한 아틀레티코는 추가골을 넣으며 사실상 승리에 쐐길를 박았다. 후반 34분 데이비드의 슈팅이 골키퍼에게 막혔으나, 흐른 공을 아데몰라 루크먼이 침착하게 마무리했다.

9~10월 A매치 4연전의 마지막 경기였던 우즈베키스탄전을 마치고 은퇴 소동을 벌였던 바이에른 뮌헨의 센터백 김민재도 바이킹FK(노르웨이)와 UCL 리그 페이즈 2차전 원정에서 풀타임 출전했다. 5차례 수비 기여를 펼쳤지만, 뮌헨은 3골이나 허용했다. 뮌헨은 마이클 올리세의 퇴장 악재 속에 3-3으로 비겼다. 김민재의 소파스코어 평점은 6.2였다.

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