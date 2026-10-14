커피, 근육 건강에도 도움 될까…‘에너지 대사’ 영향 가능성

커피가 단순히 잠을 깨우는 음료를 넘어 근육 건강에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

커피와 커피에 함유된 생리활성 성분이 근육의 에너지 대사에 영향을 미쳐 근육 건강에 도움을 줄 가능성이 있다는 연구 결과가 나왔다.

다만 기존 연구만으로 커피가 근육을 늘리거나 근감소증을 예방한다고 단정하기는 어렵다.

14일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 스페인 국립연구위원회(CSIC) 산하 식품과학·기술·영양연구소(ICTAN)의 알바로 페르난데스-카르데로 연구팀은 커피와 주요 성분이 골격근 건강에 미치는 영향을 다룬 기존 연구를 종합 분석했다.

이번 연구는 새로운 임상시험이 아니라 기존 연구를 검색해 연구 동향과 근거를 분석한 범위 문헌고찰이다. 연구팀은 웹 오브 사이언스(Web of Science), 메드라인(MEDLINE), 스코퍼스(Scopus) 등 8개 학술 데이터베이스에서 관련 문헌을 검색했다. 처음 확인된 문헌은 2만1108건이었으며, 중복 논문과 제목·초록 등을 검토한 뒤 최종적으로 기준을 충족한 54편을 분석했다.

연구팀은 커피와 주요 성분이 근육량과 근력, 근육 기능, 에너지 대사 등에 미치는 영향을 살폈다. 세포·동물 실험에서는 커피 성분이 근육세포의 인슐린 작용과 염증, 산화 스트레스, 당·지방 대사 등에 영향을 미칠 가능성이 확인됐다.

특히 주목할 부분은 미토콘드리아다. 미토콘드리아는 영양소를 이용해 세포가 사용할 에너지를 만드는 기관으로, 움직임에 많은 에너지가 필요한 근육의 기능 유지에 중요한 역할을 한다. 이번 리뷰에 포함된 세포·동물 연구에서는 커피와 커피 유래 성분이 근육의 미토콘드리아 기능과 관련된 생물학적 경로에 영향을 미칠 가능성이 제시됐다.

연구팀은 카페인뿐 아니라 폴리페놀, 트리고넬린, 카페스톨, 카웨올 등 커피에 함유된 다양한 생리활성 성분도 분석했다. 이들 성분이 서로 다른 경로를 통해 근육의 에너지 이용과 대사에 관여할 수 있다는 설명이다.

사람을 대상으로 한 관찰연구에서도 커피 섭취와 근육 건강 사이의 연관성이 보고됐다. 기존 연구에서는 커피를 마시는 습관이 근감소증이나 신체 기능이 전반적으로 떨어지는 노쇠가 적은 것과 관련이 있는 것으로 나타났다.

네덜란드 노화종단연구에서는 하루 2~4잔의 커피를 마신 사람의 7년간 노쇠 발생 위험이 비교 집단보다 59% 낮은 것으로 나타났다. 다만 이는 커피 섭취와 노쇠 발생 사이의 연관성을 보여주는 결과로, 커피가 노쇠 위험을 직접 낮췄다는 인과관계를 입증한 것은 아니다.

연구팀은 커피와 커피 유래 생리활성 성분이 골격근 대사와 관련된 다양한 분자 수준의 경로에 영향을 미칠 수 있다는 생물학적 가능성을 뒷받침하는 근거가 있다고 평가했다.

다만 연구 결과를 확대 해석해서는 안 된다. 분석 대상에는 세포·동물 실험이 상당수 포함됐고, 사람을 대상으로 한 연구도 대부분 관찰연구였다. 실제 사람의 근육량이나 근육의 질을 직접 측정한 연구 역시 상대적으로 적었다.

이에 따라 현재 근거만으로 커피가 근육을 늘리거나 근감소증을 예방한다고 단정하기는 어렵다. 연구팀은 커피의 종류와 섭취량을 표준화하고 근육량과 근력 등을 직접 측정하는 사람 대상 임상시험이 추가로 필요하다고 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘식품과 기능(Food & Function)’ 최신호에 게재됐다.

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