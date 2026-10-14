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‘151㎝’ 민도희, 30대에도 아동복 사는 이유…“나는 미니도희”

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

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배우 민도희가 작은 체구 덕분에 30대에도 아동복을 즐겨 구매한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

 

민도희는 지난 13일 자신의 유튜브 채널 ‘미니도희’에 ‘야식이라는 게 숨긴다고 숨겨지는 것도 아니고’라는 제목의 영상을 올렸다.

 

영상에서 민도희는 온라인 쇼핑을 하는 일상을 공개했다. 그는 평소 아동복을 자주 구매한다면서 “보통 아동복 코너에 들어가서 여성 라인을 먼저 본다”고 말했다. 이어 “키즈에서 바지를 많이 사고 신발도 본다. 여러분도 알다시피 나는 ‘미니도희’니까”라고 덧붙였다.

민도희 인스타그램 캡처
민도희 인스타그램 캡처

구매한 옷의 사이즈도 공개했다. 민도희는 “상의는 제일 큰 사이즈를 산다. 키 순서로 나오는데 164㎝ 정도다. 내가 키가 164㎝가 안 되니 하의는 그 전 단계를 산다”고 설명했다. 또한 신발은 발이 붓는 점을 고려해 평소보다 큰 사이즈를 골랐다고 밝혔다. 그는 “점점 나이가 들고 혈액순환이 안 되니까 발이 많이 붓더라. 키즈도 큰 사이즈 나온다”고 말했다.

 

앞서 민도희는 과거 방송에서 키가 151.8㎝라고 밝히며, 가격이 저렴하다는 점도 아동복을 즐겨 입는 이유로 언급한 바 있다.

 

1994년생인 민도희는 2012년 걸그룹 타이니지(Tiny-G) 멤버로 데뷔했다. 이후 2013년 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에서 서태지의 열성 팬인 전라도 여수 출신의 하숙생 조윤진 역을 맡으며 배우로서 이름을 알렸다.

 

이후 ‘내 아이디는 강남미인’(2018) KBS2 ‘란제리 소녀시대’(2017) ‘너와 나의 경찰수업’ 등에 출연했다. 2021년에는 영화 ‘자산어보’에서 복례 역을 맡아 제41회 황금촬영상 시상식에서 신인여우상을 받으며 연기력을 인정받았다.


최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com 기자페이지 바로가기

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