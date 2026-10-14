‘나주 부부 살해’ 피의자는 52세 박용수… 경찰, 신상 공개

전남광주 나주의 한 주택에서 평소 알고 지내던 60대 부부를 결박해 살해한 50대 피의자의 신상이 전격 공개됐다. 피의자는 52세 박용수다.

14일 전남경찰청은 ‘특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률’에 따라 강도살인 혐의로 구속된 박용수(52)의 이름과 나이, 얼굴 사진(머그샷)을 경찰청 공식 누리집(홈페이지)에 공개했다고 밝혔다. 박용수의 신상정보는 이날부터 다음달 13일까지 30일간 일반에 게시된다.

나주 부부 살해 피의자 박용수 신상공개. 전남경찰청 제공

경찰은 사안의 중대성과 범행 수법의 잔혹성, 충분한 증거 확보 및 범죄 예방 등 공공의 이익을 종합적으로 고려해 14일 신상정보공개 심의위원회를 열고 신상 공개를 최종 의결했다.

이번 의결로 박용수는 전남경찰청 관내 흉악범죄 피의자 중 지난 2024년 ‘순천 여고생 살해범’ 박대성에 이어 역대 두 번째 신상 공개 사례로 기록됐다.

경찰 조사에 따르면 박용수는 지난 5일 오후 9시 28분부터 오후 11시 57분 사이 전남 나주시 소재 한 주택에 침입해 지인인 60대 부부를 흉기로 찌르거나 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

피해 부부는 이튿날 오후 손과 발이 청테이프와 옷 등으로 묶인 채 각각 거실과 안방에서 숨진 상태로 발견됐으며, 경찰은 CCTV 동선 추적을 거쳐 무안에서 박용수를 긴급체포해 구속했다.

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