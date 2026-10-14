문체부 스포츠·공연 복합형 돔구장 후보지 공모

문화체육관광부가 2034년 준공 목표인 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립 후보지 공모를 실시한다.

문체부는 14일부터 12월8일까지 전국 광역지방자치단체와 공공기관을 대상으로 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립 후보지 공모를 받는다. 공모 대상은 대규모와 중규모 돔구장 후보지 각각 1개소씩이다. 대규모는 4만석 이상(5만명 이상 수용), 중규모는 2만~4만석 수준이다.

신축예정인 잠실돔 조감도

이번 공모는 국정과제 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 일환으로 실시돼 대규모 국제 대회와 스포츠 경기, 공연 등 여러 행사를 개최할 수 있는 기반을 마련하는 취지로 진행됐다. 공모 신청 대상자는 지역 여건과 수요에 맞는 운영·활용계획과 협력기관의 참여계획 등을 제안할 수 있다. 공공기관의 경우 상위 기관의 승인을 받은 후 공모를 신청해야 한다.

문체부는 외부 전문가 평가위원회를 구성하고△활용계획 타당성 △입지 적정성 △사업 실현성 및 기대효과 등 3개 분야를 종합적으로 평가할 방침이다. 공모 이후 12월 9~14일 서면 평가, 17~28일 현장실사 및 발표평가를 진행한 후 12월 말 후보지를 선정할 예정이다.

선정된 후보지를 대상으로 2027년 상반기 기초조사와 기본계획 수립, 하반기 예비타당성조사 등 후속 절차가 진행될 계획이다. 이후 설계와 인허가 등을 거쳐 2034년 준공이 목표다.

최휘영 문체부 장관은 “스포츠·공연 복합형 돔구장이 대한민국의 스포츠와 K컬처의 매력을 세계에 알리는 무대가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

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