영암 서킷 달리는 ‘2026 코리아 월드 바이크 페스티벌’ 17일 개막

국내외 정상급 라이더들의 박진감 넘치는 모터사이클 레이스와 다채로운 문화 체험 프로그램이 어우러진 ‘2026 코리아 월드 바이크 페스티벌’이 전남광주 영암 서킷을 화려하게 수놓는다.

14일 전남광주통합특별시에 따르면 오는 17일부터 18일까지 이틀간 영암 국제자동차경주장(KIC)에서 국제·국내 모터사이클 경주 대회와 가족 단위 체험 행사가 결합된 종합 모터스포츠 축제가 열린다.

AKRC(전 한국 로드레이스 챔피언십) 주행장면. 전남광주 제공

이번 페스티벌에서는 국제모터사이클연맹 아시아(FIM Asia)가 공식 승인한 국제 대회 ‘GP7 Asia Challenge 2026’과 국내 최고 권위의 ‘전 한국 로드레이스 챔피언십(AKRC)’이 동시에 펼쳐진다.

GP7 아시아 챌린지는 13~17세 글로벌 유망주들이 동일한 사양의 모터사이클(OHVALE GP7 250)로 순수 주행 기량을 겨루는 원메이크 대회다. 한국을 비롯해 미국, 이탈리아, 영국, 필리핀 등 10개 국가·지역에서 선발된 라이더 16명이 출전한다. AKRC에서는 주니어 레이스부터 1000cc급 고배기량 경주까지 화려한 스피드 대결이 전개된다.

2026 코리아 월드 바이크 페스티벌 포스터. 전남광주 제공

관람객을 위한 맞춤형 이벤트도 풍성하다. 서킷 운영 수탁사인 코리아모빌리티그룹(KMG)은 ‘KIC 할로윈 모토조이’를 통해 쇼바이크 스턴트 공연, 좀비 분장, 서킷 버스 투어, 바이크 모터쇼를 진행한다. 야마하의 ‘키즈 라이딩 스쿨’(6~10세)과 ‘키즈 밸런스 바이크’(2~6세) 등 어린이 미니 바이크 체험 프로그램도 마련된다.

대회 관람은 전액 무료(일부 체험 유료)로 진행된다. 박숙희 전남광주시 관광산업과장은 “국내 선수들의 국제무대 경험 축적과 관람객의 모터스포츠 체험을 모두 충족하는 행사가 될 것”이라며 “영암 경주장을 지역 대표 스포츠·관광 명소로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

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