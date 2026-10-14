故김현이, 뒤늦게 전해진 비보…드라마 ‘닥터X’·‘100일의 거짓말’ 연이어 추모

액션 배우 고(故) 김현이가 교통사고로 세상을 떠났다는 소식이 뒤늦게 알려졌다. 고인이 생전 작업에 참여했던 드라마의 제작진은 자막을 통해 고인을 추모했다.

SBS 드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’ 방송화면 캡처

지난 9일 첫 방송된 SBS 금토드라마 ‘닥터X: 하얀 마피아의 시대’ 1회 엔딩에는 “우리와 함께 달렸던 소중한 동료 고(故) 김현이 님을 추모합니다”라는 문구가 ‘닥터X 제작진 일동’이라는 설명과 함께 담겼다.

이튿날인 10일 방송된 tvN 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 1회 엔딩에서도 “액션 배우 고 김현이 님을 잊지 않고 기억하겠습니다”라는 추모 자막이 나왔다.

고 김현이는 지난 8월 촬영을 위해 이동하던 중 교통사고를 당해 숨진 것으로 전해졌다. 두 작품의 제작진이 잇따라 고인을 기리면서 동료들은 물론 시청자들도 애도의 뜻을 전했다.

tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’ 방송화면 캡처

고인은 영화 ‘빅토리’(2024), ‘탈출: 프로젝트 사일런스’(2024), ‘검은 수녀들’(2025), ‘동화지만 청불입니다’(2025) 등 다수의 작품에 참여했다. 드라마 ‘펜트하우스’와 ‘신병4: 사보타주’ 등에서도 액션 연기를 선보였다.

특히 지난 9월 종영한 ENA 드라마 ‘신병4: 사보타주’에서는 배우 공민정의 대역으로 활약한 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지