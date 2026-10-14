'이강인 선발·킬러 패스' 아틀레티코, 맨유 2-0 꺾고 UCL 첫 승

스페인 프로축구 라리가 아틀레티코 마드리드가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)를 꺾고 이번 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 첫 승리를 따냈다.



아틀레티코는 14일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리탄에서 열린 맨유와 2026-2027 UCL 리그 페이즈 2차전에서 2-0으로 이겼다.

리그 페이즈 1차전에서 리버풀에 1-2로 패했던 아틀레티코는 맨유를 상대로 마수걸이 승리를 따냈다.



이강인은 4-4-2 전술의 투톱 공격수로 선발 출전해 후반 16분 교체될 때까지 슈팅은 시도하지 못했지만, 선제 결승 골의 시발점이 되는 멋진 전진 패스로 팀 승리에 힘을 보탰다.



아틀레티코는 전반 1분도 채 되지 않아 득점에 성공했다.



킥오프 직후 빌드업 과정에서 이강인이 전반 41초 만에 하프라인 부근에서 맨유 수비진의 뒤 공간을 향해 '킬러 패스'를 투입했고, 알렉스 바에나가 쇄도하며 볼을 받은 뒤 페널티지역 왼쪽으로 침투해 반대쪽에서 달려오던 파비오 바리오스에게 패스했다.



바리오스는 페널티지역 오른쪽에서 오른발 슈팅을 때렸고, 볼은 상대 수비수에게 맞고 골대로 빨려 들어갔다.

사진=로이터연합뉴스

전반전 킥오프 50초 만에 터진 득점이었다.



바에나의 움직임을 포착하고 공간 패스를 넣어준 이강인의 정확한 왼발 능력이 돋보인 순간이었다.



아틀레티코는 전반 43분 페널티아크에서 조니 카르도주의 추가 골이 터지는 듯했지만 득점 직전 동료의 핸드볼 반칙이 비디오판독(VAR) 온 필드 리뷰를 통해 발견돼 골이 취소되는 아쉬움을 맛봤다.



전반을 1-0으로 마친 아틀레티코는 후반 9분 훌리안 알바레스의 왼발 발리 슈팅이 맨유 왼쪽 골대를 때리고 나오며 추가 골 기회를 놓쳤다.



아틀레티코는 후반 16분 이강인을 빼고 조너선 데이비드를 교체로 투입했다.



이날 61분을 뛴 이강인은 소파스코어로부터 평점 6.7을 받았다.

아틀레티코는 후반 29분 맨유의 중앙 수비수 레니 요로가 역습을 막는 과정에서 반칙으로 레드카드를 받고 퇴장당하면서 수적 우위까지 차지했다.



아틀레티코는 후반 34분 역습 상황에서 페널티지역 정면으로 파고든 데이비드의 왼발 슈팅이 골키퍼 손에 맞고 나오자 아데몰라 로크먼이 골대 앞에서 오른발로 밀어 넣어 2-0 승리에 마침표를 찍었다.



또 다른 경기에선 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨이 바이킹FK(노르웨이)와 UCL 리그 페이즈 2차전 원정에서 마이클 올리세의 퇴장 악재 속에 3-3으로 비겼다.



뮌헨의 중앙 수비수 김민재는 풀타임 출전해 5차례 수비 기여를 펼쳤지만 팀의 전반적인 수비 불안에 3골을 허용해 아쉬움을 남겼다. 김민재의 소파스코어 평점은 6.2였다.



전반 2분 만에 헤더 선제골을 내주며 끌려간 뮌헨은 전반 38분 추가 골까지 허용하며 0-2로 끌려갔다.



뮌헨은 후반 9분 '골잡이' 해리 케인의 페널티킥 추격 골을 앞세워 점수 차를 좁혔고, 6분 뒤 케인이 동점 골까지 책임져 승부의 균형을 맞췄다.



기세가 오른 뮌헨은 후반 26분 루이스 디아스의 역전 골이 이어지며 순식간에 3-2로 경기를 뒤집었다.



하지만 뮌헨은 후반 28분 올리세가 경고를 받은 뒤 상대 선수의 얼굴을 향해 볼을 던지는 불필요한 행동으로 추가 옐로카드를 받고 퇴장당해 스스로 위기를 자초했다.

뮌헨은 결국 후반 45분 동점 골을 내주고 3-3 무승부에 만족해야 했다.



이밖에 국가대표 수비수 이한범이 교체로 출전한 브루게(벨기에)는 이탈리아 '강호' 인터 밀란과 UCL 리그 페이즈 2차전 원정에서 4-3으로 승리, 1차전에서 애스턴 빌라(잉글랜드)에 2-3으로 패했던 아쉬움을 씻고 첫 승리를 따냈다.



벤치에서 대기하던 이한범은 팀이 1-1로 맞서던 후반 16분 교체로 투입됐고, 두 팀은 난타전 양상에 빠졌다.



브루게는 전반 30분 페널티킥으로 선제골을 넣은 니콜로 트레솔디가 후반 29분 해트트릭을 완성해 3-2로 앞서갔고, 후반 42분 로메오 베르망의 득점포가 이어지며 4-2까지 달아났다.



브루게는 후반 45분 인터 밀란에 추격 골을 내주고 4-3까지 쫓겼지만 추가 실점을 막고 승리를 매조졌다.



이한범은 소파스코어로부터 평점 6.1을 받았다.

<연합>

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