“4층에 아이들 많았다, 나도 살고 싶어서 한 행동”…흉기 난동범에 의자 던져 막은 20대 ‘시민 영웅’

인천의 한 대형 상업시설에서 발생한 흉기 난동 당시 20대 직장인이 범인에게 의자를 던져 쓰러뜨리고, 다른 시민들과 함께 제압해 추가 피해를 막은 것으로 나타났다.

3일 오후 인천시 남동구 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌여 이용객 8명이 다쳤다. 사진은 건물 2층 식당가 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 피의자 범행 모습. 연합뉴스(독자제공)

13일 연합뉴스에 따르면 이날 오후 1시 40분쯤 인천 남동구 구월동 대형 상업시설에서 A씨(59)가 불특정 다수를 향해 흉기를 휘두르다 시민들에게 제압됐다. 이 과정에서 핵심적인 역할을 한 사람은 직장인 신중현씨(23) 였다.

신씨는 여자친구와 함께 건물 4층 영화관으로 향하던 중이었다. 처음에는 아이들이 장난치는 소리로 생각했지만, ‘살려달라’, ‘도망치라’는 비명이 들려 주변을 살피다 흉기를 든 A씨를 발견했다.

당시 A씨는 내려가는 방향의 에스컬레이터를 거슬러 영화관이 있는 4층으로 올라오고 있었다. 신씨도 처음에는 현장을 피하려 했지만, 영화관 주변에 어린이와 여성 등 이용객이 많다는 생각에 발길을 돌렸다.

신씨는 “이 남성이 4층에 올라오면 제지할 사람이 없어 정말 다 죽을 것 같았다”고 당시 상황을 설명했다.

그는 주변에 있던 등받이 없는 의자를 들고 에스컬레이터 난간 쪽으로 향했고 A씨를 향해 의자를 힘껏 던졌다. 의자를 맞은 A씨는 그대로 쓰러졌고, 아래로 내려가는 에스컬레이터를 타고 3층 방향으로 이동했다.

13일 인천의 한 상업시설에서 묻지마 칼부림이나 경찰과 소방관계자들이 출동해 있다. 연합뉴스

신씨가 아래층 시민들에게 A씨를 붙잡으라고 외치자 주변 시민들이 쓰러진 A씨를 의자로 눌러 제압했다. 이후 현장에 도착한 경찰이 A씨를 검거했다. 신씨는 “나중에 뉴스를 보고 이 남성이 보이는 사람을 다 찌르고 다녔다는 것을 알았다”며 “4층에 올라왔다면 저희도 무사하지 못했을 것”이라고 말했다.

이어 “어린아이들이 너무 많기도 했지만 저도 살고 싶어서 한 행동”이라며 “더 큰 피해를 막을 수 있어 다행”이라고 덧붙였다.

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