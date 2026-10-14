뉴욕증시, 기대 못채운 美은행 실적·반도체 약세에 일제히 하락

13일(현지시간) 미국 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락했다.



뉴욕증시는 이날 발표된 미 대형 은행들의 3분기 실적이 기대 수준을 맞추지 못한 데다 아시아 증시발 메모리 반도체 약세의 여파로 하락했다. 다만 기준금리 인상에 신중한 입장을 보인 연방준비제도(Fed·연준) 인사의 발언이 장중 전해지면서 낙폭을 줄였다.

다우존스30 산업평균지수는 전장보다 180.45포인트(0.35%) 내린 51,670.10에 거래를 마쳤다.



S&P 500지수는 전장보다 1.79 포인트(0.02%) 내린 7,805.45에, 나스닥 종합지수는 41.52포인트(0.15%) 하락한 27,204.38에 마감했다.



시장은 3분기 실적 발표 시즌의 문을 연 미 대형 은행들의 3분기 성적표를 주목했다.



씨티그룹과 골드만삭스, 웰스파고, 씨티그룹 등 주요 은행들은 전년보다 증가한 순이익을 발표했지만 주가는 하락했다.



실적 자체보다 투자자들의 기대치가 높았던 점이 주가에 부담으로 작용했다.



월서 웰스 매니지먼트의 레베카 월서 최고투자책임자(CIO)는 "은행들은 여전히 견조한 실적을 발표했지만, 기대치가 너무 높았다"며 "높은 기대치는 어닝 시즌의 모든 기업에 위험 요소가 될 수 있다"고 말했다.



여기에 중국의 반도체 기술 진전에 대한 우려로 반도체 종목 중심으로 약세가 이어졌다.



전날 중국 창신메모리(CXMT)는 D램 메모리 기술에서 새로운 진전을 이뤘다면서 올해 안에 이를 이용한 차세대 서버용 제품을 선보일 계획이라고 밝힌 바 있다.



전날 약세에 이어 이날도 마이크론 테크놀로지(-3.62%), SK하이닉스 ADR(-3.19%), 웨스턴 디지털(-1.61%) 등의 주가가 하락했다.



필라델피아 반도체 지수는 5거래일 연속 떨어졌다.



다만 향후 통화정책과 관련 신중한 완화 기조를 내비친 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재의 발언이 전해지면서 증시는 낙폭을 상당 부분 만회했다.



윌리엄스 총재는 이날 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 기준금리를 올해 한 차례 더 인상하는 것이 적절할 것으로 본다면서도, 2027년 또다시 인상할 필요가 있다고 보지는 않는다고 밝혔다.



크리스토퍼 월러 연준 이사는 미 장기 국채 금리 급등이 주택, 자동차와 같이 금리에 민감한 부문의 수요를 억제하는 데 도움이 되고 있다며, 이는 긴축 통화 정책의 역할 중 일부를 대신 수행하고 있다고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지