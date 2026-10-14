‘서울 아침 9도’ 찬 바람에 쌀쌀…전국 일교차 15도 안팎[오늘 날씨]

수요일인 14일은 전국이 대체로 맑겠으나 아침 기온이 5도까지 떨어지는 등 쌀쌀하겠다. 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불고 낮과 밤의 기온 차도 15도 안팎으로 크겠다.

제주시 애월읍 항몽유적지 인근 제주올레 16코스에 황화 코스모스 등 계절꽃이 피어나 지나는 이들의 시선을 사로잡고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 아침 기온은 전날보다 5~10도가량 낮아지겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 것으로 예상된다.

아침 최저기온은 5~14도, 낮 최고기온은 18~22도로 예보됐다. 기온은 평년(최저 6~15도, 최고 20~23도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

주요 도시별 아침 최저기온은 △서울 9도 △인천 10도 △수원 9도 △춘천 7도 △강릉 12도 △청주 10도 △대전 9도 △전주 10도 △광주 12도 △대구 11도 △부산 14도 △울산 12도 △제주 17도다.

낮 최고기온은 △서울 20도 △인천 20도 △수원 20도 △춘천 19도 △강릉 21도 △청주 20도 △대전 20도 △전주 20도 △광주 21도 △대구 21도 △부산 22도 △울산 21도 △제주 21도로 예상된다.

전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다. 산지에서는 순간풍속이 시속 70㎞ 안팎에 달할 수 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 구름이 많다가 아침부터 차차 맑아지겠다. 울릉도와 독도에는 5㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다.

해상에서도 강한 바람과 높은 물결에 주의해야 한다. 새벽부터 충남 앞바다와 서해남부 해상, 남해서부 서쪽 먼바다, 제주도 일부 앞바다와 먼바다, 동해중부 해상 등에 바람이 시속 30~55㎞로 강하게 불고 물결이 1.5~4.0m로 높게 일겠다.

일부 먼바다에서는 물결이 최대 5.0m 이상으로 높아질 수 있어 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

그 밖의 해상에서도 바람이 차차 강해지고 물결이 높게 일 수 있어 항해나 조업하는 선박은 안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준으로 예상된다.

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