윤남노 "6년째 솔로, 승무원 소개팅 무서워서 거절해"

윤남노 셰프가 6년째 솔로라고 밝혔다.

13일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 김풍, 윤남노가 게스트로 출연했다.

이날 윤남노는 자신의 인기를 묻는 질문에 국밥집에서 겪었던 일화를 전했다.

그는 "일상에서 내성적이다. 밥은 혼자 잘 먹고, 혼자 먹는 걸 좋아하기도 한다"며 "국밥에 소주 한잔하면서 먹고 있는데 맞은편 여자 손님이 대뜸 '저 어때요?'라고 했다"고 말해 MC들을 놀라게 했다.

이어 "국밥이 따뜻할 때 맛있게 먹어야 하는데 속상했다. 다른 일행이 계셔서 '이분 좀' 이렇게 조심스럽게 말씀드렸는데 그분도 그러는 거다. 그래서 이어폰 딱 끼고 그냥 먹고 나온 적 있다"고 설명했다.

이를 듣던 김풍은 "가끔 주변에서 소개팅 물어본다. 승무원 친구가 있는데 딱 찍어서 윤남노 만나고 싶다고 한 거다. 얘기했더니 '난 무서워요' 하더라"고 거들었다.

MC들이 "소개팅 안 하냐"고 묻자 윤남노는 "소개팅을 단 한번도 해본 적 없고, 자연스럽게 만나는 게 편하다. 처음 만나면 무슨 얘기 해야 할지 모르겠다"고 말했다.

홍진경이 "지금 연애 안 하고 있냐"고 묻자 윤남노는 "안 한 지 오래됐다. 6년 정도 됐다. 요리사는 연말이 가장 바쁘니까 매번 12월에 차였다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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