세계일보

검색

사우디 연합군, 후티 석유시설 타격 예고…공습 시작 정황

관련이슈 디지털기획

입력 :
차승윤 기자 chasy99@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

사우디아라비아 주도 연합군이 예멘 수도 사나의 석유 시설 공습을 예고한 가운데 실제 공습을 시작했다는 정황까지 전해졌다.

 

투르키 알말리키 연합군 대변인은 13일(현지시간) 엑스(X·구 트위터)를 통해 “연합군은 사나의 예멘 석유회사 알사바하 중앙 시설(의 민간인들에게 대피를 요청한다”고 밝혔다.

 

지난 9일 사우디아라비아 주도 연합군이 후티가 통제하는 예멘 사나 지역을 공습하는 과정에서 연기가 치솟는 모습. AFP연합뉴스
지난 9일 사우디아라비아 주도 연합군이 후티가 통제하는 예멘 사나 지역을 공습하는 과정에서 연기가 치솟는 모습. AFP연합뉴스

이는 약 1시간 전 “연합군은 리야드 북쪽에서 드론 3대를 격추했다”고 밝히며 “특수작전 수행을 위해 사나 특정 지역에 거주하는 민간인들에게 대피 경고를 발령하겠다”고 예고한 데 이은 후속 발표다.

 

연합군의 공격은 예멘의 친이란 무장 세력인 후티 반군이 리야드에 연쇄 공습을 가한 데 대한 반격으로 풀이된다.

 

현지 매체 보도를 고려할 때 연합군은 실제로 사나 지역 일대에 공격을 시작한 것으로 보인다. 알자지라는 알말리키 대변인이 경고문을 게시한 직후 사나에서 폭음이 들렸다고 전했다. 알마시라 등 후티 측 매체들도 연합군이 해당 지역의 사나 석유시설을 공격했다고 보도했다.

 

사우디아라비아 주도 연합군의 투르키 알말리키 대변인이 13일 엑스에 사나의 석유 시설 지도를 올리고 공습을 예고했다. 투르키 알말리키 엑스 캡처.
사우디아라비아 주도 연합군의 투르키 알말리키 대변인이 13일 엑스에 사나의 석유 시설 지도를 올리고 공습을 예고했다. 투르키 알말리키 엑스 캡처.

다만 실제 석유 시설 피격 여부까진 확인되지 않은 상황이다. 야히야 사리 후티 대변인은 성명을 통해 “사우디 지원을 받는 세력의 사나 공격에 대응 중”이라고만 밝혔다.

 

후티 역시 사우디 쪽 석유 시설 공격을 예고하고 있다. 특히 사우디 국영 석유 기업 아람코를 저격했다. 사리 대변인은 사우디 측 공습 경고 전 성명을 발표하면서 “아람코는 정당한 표적”이라며 “시설 인근의 모든 직원과 시민은 대피하라”고 알렸다. 후티는 예멘 정부군이 통제하던 남서부 타이즈주 일대의 산악 지대에서도 승기를 잡고 있는 것으로 알려졌다.


차승윤 기자 chasy99@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

트와이스 다현 '반가운 손인사'
  • 트와이스 다현 '반가운 손인사'
  • 박남정 딸 시은, 홀터넥 입고 '뼈말라' 몸매
  • 김규리 '거꾸로 태극기' 누명 벗었다…영암군
  • 에스파 지젤, 레깅스로 드러낸 명품 힙라인…글래머 몸매 '눈길'