[포토] 인천 흉기난동 사건 발생 경위 보고 받는 이재명 대통령

이재명 대통령이 13일 저녁 인천 경찰청에서 이날 구월동에서 발생한 대형마트 흉기난동 사건 발생 경위 등을 보고받고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령은 13일 인천경찰청을 방문해 인천 대형마트 흉기난동 사건의 신속하고 엄정한 수사와 사후 조치를 당부했다.

이 대통령은 이날 부산에서 북극항로 시험운항 환영식과 HMM 본사 제막식 등 일정을 마치고 상경하자마자 인천을 방문해 유승렬 인천경찰청장으로부터 사건 경위와 수사 상황, 피해자 상태 등을 보고 받았다.

이 자리에는 김종철 경찰청장 직무대행과 박찬대 인천시장, 강훈식 대통령 비서실장, 하준경 청와대 정책실장, 한찬식 민정수석 등이 동석했다.

이 대통령은 "무고한 시민과 사회적 약자들에게 심각한 피해를 입히고 국민의 평온한 일상을 위협하는 강력범죄에 대해 특단의 대책을 강구하라"고 지시했다.

또 "국민의 생명과 안전을 지키는 것이 경찰의 가장 기본적이고 중요한 책무"라며 "유사 사건의 재발을 막기 위한 실효성 있는 대책을 마련하고, 강력범죄의 예방과 신속한 대응에 모든 역량을 집중해 달라"고 당부했다.

아울러 이번 사건을 계기로 전자발찌 착용자에 대한 관리·감독체계 전반을 철저히 점검하고 드러난 문제점의 근본적 개선 대책을 마련하는 한편, 피해자의 치료와 회복, 신변 보호 등 필요한 조치에도 각별히 신경을 쓸 것을 주문했다.

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