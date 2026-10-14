달빛 낭독회·요가교실… 노인복지관 밤에도 활짝

서울시가 사회활동 등으로 낮에 복지관을 이용하기 어려운 어르신들을 위해 시립노인종합복지관 5개소의 문을 저녁까지 연다.



13일 시에 따르면 이번 시범 운영되는 ‘복지 夜 놀자’는 60세 이상 어르신의 생활시간에 맞춰 복지관 이용 기회를 넓히는 것을 목표로 한다. 야간에도 체육활동과 문학, 영화감상 등 다양한 프로그램을 운영해 어르신들이 일과를 마친 뒤 여가를 즐기고 이웃과 교류할 수 있도록 할 계획이다. 이를 통해 민선 9기 핵심전략인 ‘24시간 활력경제도시 서울’의 활력이 복지분야로도 이어지도록 한다는 방침이다.



참여 기관은 강서·광진·노원·성북노인종합복지관과 서울노인복지센터 등 5개소다. 각 기관은 올해 12월까지 개별 복지관 상황에 맞춰 매주 평일 최대 밤 9시까지 ‘야간 시네마’, ‘달빛 낭독회’, ‘요가교실 및 자조모임’ 등 야간 프로그램을 진행하게 된다. 시는 “참여 어르신들이 프로그램을 함께 즐기고 지속적으로 교류하면서 사회적 관계망을 형성할 수 있도록 지원할 것”이라며 “이러한 관계가 서로의 안부를 살피고 일상에서 의지하는 ‘노노(老老) 상호돌봄’으로 이어지도록 도울 계획”이라고 설명했다.



관내 종합사회복지관 야간 운영도 계속된다. 현재 서울시 관내 97개소 종합사회복지관이 다채로운 야간 프로그램을 운영하고 있으며 내년에는 100개소까지 확대할 계획이다.



시는 야간 시범 운영의 본격적인 확산과 분위기 조성을 위해 20일 오후 6시 서울공예박물관 공예마당에서 ‘야(夜)호! 어르신 별빛 활력 한마당 축제’도 개최한다. 해당 축제는 서울노인복지센터 통기타 동아리의 연주를 시작으로 어르신과 시민이 함께 참여하는 ‘별빛댄스’, 현직 성우·아나운서 등으로 구성된 전문 낭독 공연팀 ‘북텔러리스트’와 함께하는 ‘낭독회’ 등으로 구성됐다.



정진우 시 복지실장은 “낮에 시간을 낼 수 없는 어르신 등이 저녁시간에 여가활동이나 돌봄을 받을 수 있도록 노인복지관 야간 운영을 새롭게 시작하고 종합사회복지관 야간 운영은 더욱 내실있게 해나가겠다”고 말했다.

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