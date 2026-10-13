‘나주 부부 살해’ 피의자 50대 남성 신상정보 14일 공개

전남광주 나주의 한 주택에서 60대 부부를 결박해 살해한 혐의로 구속된 50대 피의자의 신상정보가 공개된다.

전남경찰청은 13일 신상정보공개심의위원회를 열고 강도살인 혐의로 구속된 A(52) 씨의 이름과 나이, 머그샷(수용 기록부용 사진) 등을 전남경찰청 누리집에 30일 동안 게시하기로 결정했다고 밝혔다.

나주 부부 살해 혐의 50대 영장실질심사 출석. 연합뉴스

심의위원회는 범행의 잔인성, 중대한 피해 발생, 국민의 알권리, 재범 방지를 위한 공공의 이익 등 신상 공개 요건을 충족한다고 판단했다. A 씨가 공개 결정에 동의함에 따라 경찰은 오는 14일 오전 10시부터 누리집을 통해 A 씨의 신상을 공개할 예정이다.

전남경찰청이 흉악범죄 피의자의 신상을 공개한 것은 지난 2024년 ‘순천 여고생 살해범’ 박대성에 이어 이번이 두 번째다.

A 씨는 지난 5일 오후 9시 28분부터 오후 11시 57분 사이 전남 나주시 한 주택에서 평소 알고 지내던 60대 부부를 흉기로 찌르거나 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는다. 부부는 이튿날 오후 손과 발이 묶인 채 거실과 안방에서 각각 숨진 상태로 발견됐다.

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