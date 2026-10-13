출근길 기온 ‘최저 5도’로 뚝…전국 맑지만 강풍에 쌀쌀[내일날씨]

수요일인 14일은 전국이 대체로 맑겠지만 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 아침 기온이 5도까지 떨어지는 등 쌀쌀하겠다. 전국 대부분 지역에 강한 바람이 불고 낮과 밤의 기온 차도 15도 안팎으로 크겠다.

서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루에 코스모스가 활짝 펴 있다. 뉴시스

13일 기상청에 따르면 14일은 중국 중부지방에서 서해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠다. 제주도는 구름이 많다가 아침부터 차차 맑아지겠다.

아침 최저기온은 5~14도, 낮 최고기온은 17~22도로 예보됐다. 전날보다 아침 기온이 5~10도 떨어지는 곳이 있겠으며, 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

주요 도시별 아침 최저기온은 △서울 9도 △인천 10도 △춘천 7도 △강릉 12도 △대전 9도 △대구 11도 △전주 11도 △광주 12도 △부산 14도 △제주 17도다.

낮 최고기온은 △서울 19도 △인천 19도 △춘천 18도 △강릉 20도 △대전 19도 △대구 20도 △전주 20도 △광주 20도 △부산 22도 △제주 20도로 예상된다.

전국 대부분 지역에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠다. 산지는 순간풍속 시속 70㎞ 안팎까지 강해질 수 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

해상에서도 강한 바람과 높은 물결이 예상된다. 서해와 동해, 남해 일부 해상 및 제주도 해상에서는 바람이 시속 30~55㎞로 불고 물결이 1.5~4.0m로 높게 일겠다. 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다에서는 물결이 5m 이상으로 높아져 풍랑경보가 발표될 가능성도 있다. 항해나 조업하는 선박은 안전에 유의해야 한다.

동해안에는 너울로 인해 높은 물결이 백사장으로 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 대조기와 맞물려 만조 시간대 해안가 저지대 침수 가능성도 있어 해안가 접근을 자제하는 등 주의가 필요하다.

미세먼지는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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