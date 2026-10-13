포항·울산·경주 '해오름동맹' 10주년, 초광역 상생협력 확대한다

경북 포항시와 경주시, 울산시가 해오름동맹 출범 10주년을 맞아 초광역 협력을 강화하고 시민이 체감할 수 있는 공동사업 확대에 적극 나섰다.

이들 세 도시는 13일 울산시청 대강당에서 ‘해오름동맹 결성 10주년 기념행사’를 열고 그간의 협력 성과를 돌아보고, 새로운 10년을 이끌 미래 비전과 발전 전략을 공유했다.

13일 울산시청 대강당에서 열린 ‘해오름동맹 결성 10주년 기념행사’. 포항시 제공

2016년 울산~포항 간 동해안고속도로 개통을 계기로 출범한 해오름동맹의 결성 10주년을 기념하기 위해 마련된 이번 행사에는 3개 도시 시장과 시의회 의장을 비롯해 분야별 전문가와 시민 등 500여 명이 참석했다.

행사는 해오름동맹 시립합창단 합동공연을 시작으로 10주년 기념영상 상영, 미래비전 발표, 시민정책토론 순으로 진행됐으며 이날 3개 도시는 ‘지방시대 상생발전을 선도하는 해오름 도시권’을 새로운 미래 비전으로 제시했다.

포항·울산·경주가 보유한 산업·도시·문화·해양 자원을 유기적으로 연계해 하나의 경제·생활권으로 발전시키겠다는 구상이다.

이를 위해 경제·산업·해양, 도시인프라, 문화·관광, 방재·안전 및 제도개선 등 4개 분야의 발전전략과 10개 신규사업을 제시하며 초광역 협력의 방향을 구체화했다.

이어진 시민정책토론에서는 분야별 전문가들이 미래 발전 방향을 발표하고, 시민 대표와 전문가들이 사전 및 현장에서 접수된 정책 제안을 바탕으로 의견을 나눴다.

제안된 의견 가운데 실현 가능성이 높은 정책은 실무 검토를 거쳐 2027년 해오름동맹 공동협력사업 신규과제로 반영하고, 중장기 검토가 필요한 사항은 별도 이행계획을 마련해 지속적으로 논의할 계획이다.

해오름동맹은 2016년 울산~포항 간 동해안고속도로 개통을 계기로 출범한 이후 산업·교통·문화·관광 등 다양한 분야에서 공동협력사업을 추진해 왔다.

2017년부터 2019년까지는 3D 프린팅 전문인력 양성센터 공동이용, 해파랑길 걷기대회, 울산~경주~포항 간선도로 확충, 동해안 따라 특선음식 맛보기 여행, 지방상수도 공동이용, 지진방재 및 대응 공동협력단 운영 등을 추진하며 협력 기반을 구축했다.

2020년 이후에는 해오름동맹도시 한 번에 한 주 살이 프로그램, 동해안 자전거도로 연결사업 및 해오름동행길 조성, 코로나19 긴급 수술환자 복합형(하이브리드) 수술실 공동활용 등을 통해 도시 간 생활권 연계를 강화했다.

해오름동맹 원자력혁신센터 운영, 울산 야생동물구조센터 공동이용, 해오름동맹 합창축제 및 시립예술단 합동공연, 전통시장 자매결연 등 중장기 사업도 추진해 왔다.

특히 지난해부터는 산업대전환 맞춤형 기술교육 지원, 물 부족 문제 공동대응, 해오름 지역 특화 크루즈 관광상품 개발, 농·축산물 판매 교류, 공영주차장 공동이용, 짝연결(커플매칭) 사업 등 신규사업을 발굴하며 협력 분야를 넓히고 있다.

박용선 포항시장은 “해오름동맹 출범 10주년을 맞아 이제는 선언적 협력을 넘어 지역의 미래를 함께 설계하고 공동의 해법을 만들어야 할 때”라며, “안동댐·임하댐·운문댐을 하나의 광역 수자원 협력체계로 연결하는 ‘초광역 수계 프로젝트’를 해오름동맹의 새로운 미래 의제로 제안한다”고 말했다.

이어 “물 부족은 개별 도시만의 문제가 아닌 산업 경쟁력과 시민의 삶을 좌우하는 핵심 자원”이라며, “도시의 경계를 넘어 물을 함께 관리하고 미래 산업의 성장 기반을 함께 구축하는 새로운 상생협력의 시대를 열어가자”고 강조했다.

주낙영 경주시장은 “해오름동맹의 지난 10년은 세 도시가 행정구역의 경계를 넘어 상생의 기반을 다져온 시간”이라며 “앞으로는 광역교통망과 관광 연계 등 시민이 일상에서 체감할 수 있는 협력사업을 확대하고, 울산·포항과 함께 초광역 공동번영의 미래를 활짝 열어가겠다”고 말했다.

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