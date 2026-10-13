정동영 “동맹 이상 없다” 반나절 만에 강경화 “소통 한계”… 정보협력 시각차 [한·미관계 이상기류]

미국과의 정보협력을 두고 외교안보 라인이 엇갈린 진단을 내놓으며 다시 한번 인식차를 노출했다.



정동영 통일부 장관이 12일 “한·미 동맹은 이상 없다”고 강조한 지 반나절 만에 강경화 주미 한국대사는 한국 정보 당국에 대한 미국의 우려가 충분히 해소되지 않았으며 백악관 고위급과의 소통에도 한계가 있다고 밝혔다. 양국 간 대북 정보공유와 고위급 소통의 제약이 이어지며 안보 합의의 후속 협상에도 부담이 될 수 있다는 우려가 나오는 가운데, 이런 상황에 대처하며 난국을 타개해야 할 외교안보라인은 손발이 맞지 않는 모습을 보이고 있어 상황의 심각성을 키우고 있다는 지적이다.

강경화 주미대사가 12일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 답변하고 있다. 워싱턴공동취재단

강 대사는 12일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 국회 외교통일위원회의 국정감사에서 한·미 관계의 가장 어려운 현안을 묻는 질문에 정보협력의 어려움을 꼽았다. 강 대사에 따르면 지난달 18일 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무장관의 회담에서도 미국이 정보협력 문제를 제기했다. 이에 대해 우리 정부가 대응을 하고 있지만 미국이 기대하는 만큼은 아니라는 게 강 대사의 전언이다.



정 장관의 진단은 달랐다. 앞서 열린 언론간담회에서 그는 “한·미 동맹에는 전혀 이상이 없다”고 강조했다. 자신의 지난 3월 북한 구성 핵시설 발언을 미국이 문제 삼는 데 대해 강 대사를 통해 설명을 했다고도 밝혔다. 정 장관은 구성 핵시설 발언은 이미 공개된 사실을 기반으로 한 것으로 미국이 제공한 기밀정보를 누설했다는 것은 오해라는 입장이다.



강 대사 역시 정 장관의 설명을 미국 당국자들에게 전달했다고 확인했지만 문제가 충분히 해소되지는 않았다는 평가를 내렸다. 정 장관이 사실관계를 오인한 미국에 대한 설명을 강조한 반면, 강 대사는 여전히 조율이 필요한 현안으로 본 것이다. 강 대사는 백악관과의 소통에 “한계가 있다”며 고위급 협의가 “답답할 정도로 하고 싶은 만큼 이뤄지지 않고 있다”고 토로하기도 했다.

정동영 통일부 장관이 13일 청와대에서 열린 국무회의에 참석하고 있다. 청와대통신사진기자단

강 대사의 발언이 알려진 이후에도 통일부는 미국과 긴밀히 소통하고 있다는 입장을 유지했다. 통일부 당국자는 13일 기자들과 만나 “주한미국공사랑 통일부정책실장이랑 수시로 만나서 소통한다”고 말했다. 외교부도 강 대사의 발언으로 인한 파문이 확산되는 걸 경계한 듯 이날 정례브리핑에서 “양국은 지난 70여년간 축적된 협력과 굳건한 신뢰를 바탕으로 제반 현안에 대해 긴밀히 소통·협의해 오고 있다”며 “여러 가지 현안에 대한 다소간의 일정 부분에 이견이 있을지라도 계속해서 다양한 현안에서 소통하고 협력을 지속해 오고 있다”고 밝혔다.



정부가 양국의 소통과 협력을 강조하고 있지만 대북 정보공유 제한, 고위급 소통의 제약이 향후 한·미 안보 합의의 후속 협상에도 부담이 될 수 있다는 지적이 강하다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 합의한 한국의 핵추진잠수함 도입 등 안보협의는 지난 6월 이후 멈춰 있는 상태다. 정 장관과 이종석 국가정보원장 등으로 대표되는 이른바 ‘자주파’와 조현 외교부 장관, 위성락 국가안보실장 중심의 ‘동맹파’ 간 갈등이 대미 외교에 부담이 되고 있다는 지적도 적지 않다. 서정건 경희대 정치외교학과 교수는 “현실적으로 우리 측의 대미 소통 창구나 로비 역량이 상대적으로 부족한 것도 맞다”며 내부 갈등을 키우기보다 트럼프 시대에 대미 외교와 로비 역량을 강화할 방안을 고민해야 한다고 강조했다. 김재천 서강대 국제대학원 교수는 한·미 간 신뢰 제고를 강조했다. 김 교수는 “단순히 정보공유의 문제가 아니라 한·미 간 신뢰가 흔들리고 있는 상황”이라며 핵추진잠수함과 원자력협정 개정 등 안보 현안은 물론 통상 협상에도 영향을 미칠 수 있다고 진단했다.

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