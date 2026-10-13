브런슨 “北 실전경험… 한·미훈련 개편 필요” [한·미관계 이상기류]

제이비어 브런슨(사진) 주한미군사령관이 한·미 연합훈련을 기존의 대규모 지휘소 연습 방식이 아닌 변화한 정세에 맞는 분산형 훈련으로 개편할 필요가 있다고 지적했다.



브런슨 사령관은 12일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 미 육군협회 연례행사에 참석해 한·미 연합훈련이 매년 두 차례 대규모 지휘소 연습 방식으로 치러진다면서 “우리는 이런 방식에서 벗어날 필요가 있다”고 말했다. 브런슨 사령관은 북한이 우크라이나 전쟁 파병을 통해 실전 경험을 쌓고 있는 현실을 감안해 상황이 변했음을 인정해야 한다고 강조하면서 “우리가 분산형 방식으로 작전을 수행하는 방안을 김성민 한미연합군사령부 부사령관과 논의하고 있다”고 설명했다.



브런슨 사령관은 이어 매년 두 차례의 대규모 한·미 연합훈련 사이에 추가로 훈련을 하게 되면 어떤 일이 벌어지겠느냐면서 최근에 헬리콥터를 타고 나가 유사시의 상황을 가정해 보는 ‘병력 없는 전략 훈련’을 실시했다고도 덧붙였다. 지휘소 연습 형태로 진행되는 현행 한·미 연합훈련 방식에 분산형 훈련을 가미한 변화가 필요하며 한국과 이를 논의하고 있다는 뜻으로 해석된다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 8월 북·미 대화 재개 의지를 보이며 한·미 연합훈련 축소를 지시한 상황과 맞물려 실제 훈련 방식의 변화로 이어질지 주목된다. 군 소식통은 브런슨 사령관의 발언에 대해 “기존의 대규모 지휘소 연습을 변경하자는 것이 아니라, 추가적으로 분산된 훈련이 필요하다는 취지로 이해한다”고 말했다.



브런슨 사령관은 이날 주한미군이 추진해 온 ‘권역 지속지원 거점’ 구상을 설명하면서 한국에 세계적 수준의 방위산업 기반과 생산 역량이 존재한다고도 지적했다. 그러면서 “권역 지속지원 거점 구상은 이런 생산 수단을 해당 전구로 가져오는 것을 의미한다”며 “파트너들이 잘하는 부분을 최대한 활용하고 우리 장비에 적용하는 것”이라고 부연했다. 중국을 직접 거론한 것은 아니지만 대만 유사시 한국의 방위산업 기반을 활용해 전투의 지속력을 확보하는 방안을 시사한 것으로 해석될 수 있다.

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