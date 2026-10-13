신한, 韓 첫 ‘印尼 금융지주회사’ 출범

신한금융그룹은 국내 금융그룹 최초로 인도네시아 현지 금융지주회사인 ‘신한인도네시아 금융그룹(Shinhan Financial Group Indonesia)’이 출범했다고 13일 밝혔다. 이는 신한인도네시아은행이 현지 금융지주회사 역할을 겸하는 사업지주회사로 전환하면서 이뤄졌다.



신한인도네시아 금융그룹은 2024년 12월 현지 금융당국의 금융지주회사 설립 의무화에 따라 지배구조 재편에 착수했다. 지난해 9월 현지 금융당국의 승인을 받은 뒤 지분 이전 등 관련 절차를 거치며 주인도네시아대사관 및 한·아세안 금융협력센터와의 긴밀한 협력을 통해 지난달 16일 전환을 마무리했다. 신한인도네시아은행은 신한카드와 신한투자증권이 각각 보유하던 현지법인 신한인도파이낸스와 신한투자증권 인도네시아의 지분 일부를 인수해 두 법인의 지분을 50%+1주씩 보유하게 됐다.

지난 12일 인도네시아 자카르타에서 열린 ‘신한인도네시아 금융그룹’ 출범식에 진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽 다섯번째)과 현지 금융당국 주요 관계자들이 참석해 기념촬영을 하고 있다. 신한금융지주 제공

신한금융은 지난 10여년간 현지 사업을 지속 확장해 약 900명의 임직원이 근무하는 종합금융그룹으로 성장한 만큼, 이번 전환을 바탕으로 그룹사 간 협업을 강화하고 의사결정 효율성을 높여나갈 방침이다.



지난 12일 인도네시아 자카르타에서 열린 ‘신한인도네시아 금융그룹’ 출범식에는 진옥동 회장과 현지 금융당국 주요 관계자들이 참석해 금융지주회사의 비전을 공유하며 출범을 축하했다.



진 회장은 “금융지주회사 출범을 통해 인도네시아 현지 사업을 하나의 체계로 운영할 기반을 갖춘 만큼, 이번 업무협약은 현지 비즈니스 확장을 위한 새로운 시도”라며 “현지 고객들에게 차별화된 금융 가치를 제공하고 양국 경제 발전에도 기여하겠다”고 말했다.

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