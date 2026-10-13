李대통령 “북극항로는 위기 때 기댈 생명의 길 될 것”

이재명 대통령이 13일 “북극항로는 위기 때 기댈 수 있는 또 하나의 바닷길, 생명길이 될 것”이라며 “북극항로 시대를 준비해나가겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 북극항로 출발지인 부산과 동남권을 남부 해양 수도권으로 육성하겠다는 의지를 강조하며 해양수산부 기능 강화도 약속했다.

“또 하나의 바닷길 연다” 이재명 대통령이 13일 부산 한국해양과학기술원 대강당에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에 참석해 격려사를 하고 있다. 이 대통령은 “국제규범과 국제사회의 제재 원칙을 철저히 지키며 북극항로 시대를 열어갈 것”이라고 밝혔다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 부산에서 열린 팬스타아크로호 귀항 환영식에 참석해 “대한민국 북극항로 항해 일지가 이 자리에서 이제 첫 장을 열게 된다”며 이같이 말했다. 팬스타아크로호는 지난 8월22일 부산항에서 출발해 유럽 항만 3곳을 거친 뒤 약 50일만인 10월11일 귀항했다. 국내 선사가 컨테이너 선박으로 북극항로를 거쳐 유럽을 왕복한 첫 사례다.



이 대통령은 “당장의 경제성을 걱정하는 목소리도 있는 것을 안다”면서도 “운항 경험이 쌓이고 화물이 모이면 비용을 줄이고 서비스 신뢰를 높여갈 수 있을 것”이라고 설명했다. 이어 국제사회의 신뢰, 지속가능한 해양 운송, 안전과 환경이라는 3가지 방향성을 갖고 북극항로 시대를 열어 갈 것이라고 했다. 이 대통령은 “국제규범과 국제사회의 제재 원칙을 철저히 지킬 것이다. 이번에도 철저히 지켰다”며 “주요 협력국들과 충분히 소통하겠다”고 말했다.



이 대통령은 이날 국무회의에서도 해수부로부터 북극항로 향후 계획을 보고받은 뒤 “대러 협력 문제는 장애가 없었느냐”고 질문하며 “러시아와의 관계 관리도 중요하다”고 강조했다.

13일 부산에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 북극항로 시범 운항 환영식에서 서명원 팬스타 아크로호 선장 및 승무원이 귀향보고를 하고 있다. 뉴시스

동남권 육성 목표도 밝혔다. 이 대통령은 격려사에서 북극항로 개척과 해수부, HMM 등 주요 해운사 부산 이전 약속을 이뤘다고 언급하며 “동남권 투자공사도 약속한 대로 시행할 것”이라고 했다. 이어 “남부 해양수도권 육성을 힘 있게 이끌 수 있도록 해수부 기능을 더 강화하겠다”며 “북극항로와 해양수도권 조성을 담당하는 부처로서 새로운 책임에 상응하는 권한과 정책 조정 능력을 갖추고 현장의 문제를 신속하게 해결할 역량도 높이도록 할 것”이라고 덧붙였다.



앞서 국무회의를 주재한 이 대통령은 ‘K자 양극화’ 해소와 기본사회 안전망 구축을 강조했다. 이 대통령은 “양극화의 골을 메우고 불평등의 벽을 낮추는 데 힘을 모아야 할 때”라며 “이를 위해 주택 공급과 일자리 안정, 포용 금융 등 3대 핵심 사회 정책의 추진에 정부 역량을 집중해 달라”고 지시했다. 이어 “가속화되고 있는 인공지능 대전환이 초래할 사회 경제, 여러 부문의 재편에도 선제적인 대비가 필요하다”며 “소득, 주거, 의료, 돌봄, 교육 같은 국민 삶 전반에 걸쳐 기본사회 안전망을 촘촘하게 구축해 나가야 한다”고 말했다. 이 대통령은 특히 포용 금융 정책의 획기적인 확대를 주문했다. 이 대통령은 “채무 탕감이든 연체채권 소멸이든 많이 하는데 내가 보기엔 지금도 많이 부족하다”며 “연체채권을 원금의 10% 정도를 받고 매각하는 거로 아는데, 10% 이상으로 원금을 깎아주고 조정하면 다 웬만하면 갚지 않을까 싶다”고 지적했다. 조세 정의 구현에도 방점을 찍었다.



이 대통령은 역대 최고액 체납자 권혁 시도그룹 회장의 완납 결정을 언급하며 “안 내는 게 습관이고, 안 내는 게 이익인 상황을 우리가 결코 방치하면 안 된다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지