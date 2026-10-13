3.2조 투입 행정수도 완성 속도… 정주여건 개선·예산확보 관건

정부는 2029년 대통령 세종 집무실 준공, 2033년 국회 세종의사당 준공과 맞물려 2031년까지 중앙행정기관 등 44개 기관의 2차 세종 이전을 마무리한다는 방침이다.



도서관을 비롯해 대민 서비스를 담당하는 98개 소속 기관, 대통령비서실 등 대통령 연계 기관은 제외됐다. 세종 2차 대이동엔 최소 3조2000억원이 들 전망인 가운데 예산 확보와 함께 전문 인력 이탈 방지, 세종의 정주 여건 개선이 당면 과제로 지목된다.

윤호중 행정안전부 장관이 13일 오후 서울 종로구 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 2차 중앙행정기관 이전 발표를 하고 있다. 뉴시스

◆대민 및 대통령 연계 기관 ‘제외’



윤호중 행정안전부 장관은 13일 정부서울청사 브리핑에서 “수도권에 있는 142개 행정기관을 (이전) 대상으로 검토한 결과, 국정 운영 효율성을 위해 중앙 부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민 서비스를 담당하는 소속 기관은 이전 대상에서 제외했다”며 “대통령비서실, 국가안보실, 대통령경호처 등 대통령 연계 기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려해 별도로 검토하겠다”고 밝혔다.



이전 대상에서 제외된 소속 기관은 국립중앙도서관, 국립중앙박물관 등 국립박물관, 국립현대미술관, 경찰병원, 중앙전파관리소 등이 대표적이다. 김하균 행안부 정부청사관리본부장은 “행정 서비스나 의료 서비스와 밀접히 연결돼 있는 곳들은 제외했다”며 “국립고궁박물관은 고궁(경복궁)과 함께 있어야 그 뜻을 발할 수 있기에 제외했다”고 말했다.



금융위원회와 관련해선 “금융시장, 유관 기관과의 긴밀한 연계뿐 아니라 관계 부처 간 정책 협의·조정도 필요해, 금융정책을 강화하기 위해 반드시 서울에 남아야 하는 건 아니라고 판단했다”고 설명했다.



정부는 2012년 세종시 출범 이후에도 수도권 쏠림 현상이 완화되지 않은 점은 자인했다. 김하균 본부장은 관련 질문에 “수도권 집중 완화를 위한 커다란 효과는 확인이 좀 어렵다”면서도 “세종시 발전 가능성은 확인됐고, 중앙행정기관 이전을 통해 성장 동력을 추가한다면 성공 가능성이 있다”고 답했다.



44개 기관 세종 이전을 위해선 행복도시법 개정, 청사와 예산 확보가 필요하다. 외교·통일·국방·법무·성평등가족부는 행복도시법상 이전 제외 기관이다.



당장 내년 임차 청사를 활용해 이전할 27개 기관의 청사 임차·조성·운영비, 공무원 이주 지원비 등에 약 897억원이 소요될 것으로 예상된다. 형사사법 기관 등 17개 기관 독립 청사 건립엔 약 3조1000억원이 들 것으로 추산된다. 정부는 내년 기본 설계비 약 286억원을 반영해 청사 건립 절차에 착수할 예정이다.

◆정주 여건 개선·인력 이탈 방지 ‘관건’



44개 기관 이전 후 공무원 9929명과 그 가족들의 안정적 정착을 위해선 세종의 정주 여건 개선이 시급하다.



한국지방행정연구원의 연구·분석에 따르면 세종시는 특별·광역시 중 주택 보급률(2024년 108.2%) 못지않게 매매 가격 대비 전세가 비율(2026년 1월 70.8%)도 높다. 세종의 대중교통 수송 분담률(2023년 13.0%)은 특별·광역시 중 가장 낮다. 세종의 주차장 평균 접근 거리(2023년 4.67㎞)도 특별·광역시 중 가장 길다.



윤 장관은 이날 “정부는 이전 공무원과 가족이 세종에 안정적으로 정착할 수 있도록 주거, 교통 등 필요한 지원 방안을 마련하겠다”고 약속했다.



다만 정부는 “이사비와 초기 이주 지원비를 지원하고, 주택 마련이나 자녀 학기 종료 등으로 즉시 이주가 어려운 공무원에 대해 한시적으로 교통편을 지원하는 방안도 검토한다”고 했을 뿐, 상세한 내용은 밝히지 않았다. 김성훈 인사혁신처 차장은 “이전비와 이주 지원비는 (2012∼2021년) 중앙행정기관 1차 세종 이전 때 전례를 참고해 관계 기관과 협의하고 있다”고 말했다.

13일 경기 과천시 법무부 청사 모습. 뉴스1

정부는 세종 이전에 따른 전문 인력 이탈 가능성에 대해선 “관계 기관과 세부 계획을 마련하는 단계에서 구체적 방안을 마련하겠다”는 입장이다. 김하균 본부장은 대법원, 헌법재판소 등 주요 사법기관이 수도권에 있어 재판 서비스 질이 저하될 우려에 대해선 “그런 일이 일어나지 않게 하겠다”면서 “중앙선거관리위원회를 비롯한 헌법기관 이전을 논의한 바는 없지만, 전반적인 국가 운영 체계 차원에서 (헌법기관 이전도) 논의할 시기가 올 것”이라고 여지를 뒀다.



정부서울청사와 정부과천청사를 어떻게 활용할지도 남은 과제다. 행안부는 중장기 활용 계획 연구에 들어갔다.



정부는 이번 중앙행정기관 세종 이전과 별도로 특수법인인 금융감독원을 포함한 수도권 소재 공공기관들의 2차 지방 이전 계획도 올 4분기 중 발표할 예정이다.

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