‘오송-천안아산’ KTX에 1125명…최대 승차인원 47명 초과했다 [교통이 통하다]

與 전용기 “아주 위험한 상황 초래될 수도”
김태승 코레일 사장 “근본 대책 수립하겠다”
명절 연휴 승객이 몰린 KTX 열차의 일부 구간에서 한국철도공사(코레일)의 자체 승차 기준을 초과하는 인원의 탑승 사례가 반복된 것으로 나타났다.
한 열차에서는 최대 승차인원 기준보다 47명이 더 탑승한 것으로 나타나 부정승차 관리와 실제 승차 인원 파악 체계를 점검해야 한다는 지적이 나온다.
13일 국회 국토교통위원회의 국토교통부와 코레일 등 국정감사에서 더불어민주당 전용기 의원은 코레일의 부정승차 관리 실태를 지적하던 중, 설과 추석 등 KTX 열차의 최대 승차인원 초과 사례를 제시했다.
의원실 자료에 따르면 올해 설 부산발 KTX 30호는 2월18일 오송~천안아산 구간에서 1125명이 탑승해 최대 승차인원 기준으로 제시된 1078명보다 47명 더 많았다.
같은 달 17일 목포발 KTX 420호는 공주~오송 구간에서 1102명이 탑승해 24명 초과했고, 다음 날 진주발 KTX 212호는 서대구~대전 구간에서 1088명이 탑승해 10명이 더 탔다.
올해 추석에도 비슷한 사례가 나왔다.
지난 9월24일 수서발 KTX 4021호는 천안아산~대전 구간에서 1109명이 탑승해 31명이 초과했고, 같은 달 27일 부산발 KTX 348호는 대전~천안아산 구간에서 1084명이 탑승해 6명이 더 탔다.
초과 인원 발생의 원인은 확인되지 않았다. 다만 열차별 실제 승차 인원을 정확히 파악하고, 승객이 집중되는 상황에서 이를 어떻게 관리할 것인지는 코레일이 풀어야 할 과제로 남았다.
전 의원은 명절처럼 승객이 집중되는 시기일수록 승차 인원 관리에 더욱 주의를 기울여야 한다고 지적했다.
그는 “최대 승차인원을 넘긴 KTX가 시속 300㎞로 달린 것 아닌가”라며 “아주 위험한 상황이 초래될 수도 있었다”고 강조했다.
특히 전 의원은 코레일이 관련 질의 전까지 해당 사례를 충분히 파악하지 못했고, 의원실의 질의 이후에야 초과 인원을 계산해 답변했다고 비판했다.
김태승 코레일 사장은 부정승차 관리 등에 미흡한 부분이 있다고 인정했다.
김 사장은 “명절은 수요가 커서 그런 문제가 생긴다”며 “관련 부분에서 근본적인 대책을 수립하겠다”고 말했다.
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