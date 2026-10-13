제주 밭담길 걷고 마을에 머문다… 제10회 제주밭담축제 개막

제주밭담축제가 올해 10회를 맞아 도내 8개 밭담마을을 직접 찾아가는 참여형 축제로 새롭게 열린다.

13일 제주도에 따르면 ‘2026년 제10회 제주밭담축제’는 오는 18일부터 11월1일까지 15일간 개최된다. 기존 관람형 행사에서 벗어나 밭담길 탐방과 마을별 체험을 중심으로 운영되는 것이 특징이다.

‘2026년 제10회 제주밭담축제’가 18일부터 11월1일까지 15일간 열린다. 기존 관람형 행사에서 벗어나 밭담길 탐방과 마을별 체험을 중심으로 운영된다. 제주도 제공

이번에 참여하는 밭담길 8개 마을은 △한림읍 동명리·귀덕1리 △애월읍 수산리·어음1리 △구좌읍 월정리·평대리 △성산읍 신풍리·난산리 등이다.

제주밭담은 바람과 토양 유실을 막으며 농사를 지켜온 제주 농업인의 지혜가 담긴 유산이다. 그 가치를 인정받아 2013년 국가중요농업유산, 2014년 유엔식량농업기구(FAO) 세계중요농업유산으로 지정된 바 있다. 제주밭담축제는 이러한 가치를 널리 알리고 지속적인 보전과 활용을 도모하기 위해 2015년 시작됐다.

올해 축제는 ‘제주밭담의 새로운 가치를 발견하고 함께 만들어 가는 제주밭담’을 주제로 열린다. 대표 프로그램인 ‘제주밭담 탐험대’를 통해 참가자들은 마을별 밭담길을 걸으며 주민들이 마련한 다채로운 체험을 즐길 수 있다.

참가자에게는 ‘제주밭담여권’이 발급되며, 마을별 밭담길을 탐방하고 도장을 모아 기념품을 받는 스탬프 투어에 참여할 수 있다. 탐험대 참가 신청은 제주밭담 공식 누리집에서 가능하며, 해설사 동행 없이도 자유로운 탐방이 가능하다.

특히 이번 축제는 밭담마을 내 식당·카페·숙박시설 등 지역 상권과 연계해 방문객 할인 혜택을 제공한다. 이를 통해 방문객의 마을 체류를 유도하고 지역 경제 활성화로 이어지도록 할 방침이다.

축제 마지막 날인 11월1일에는 한림읍 옹포천 어울공원에서 탐험대 완주 기념행사를 비롯해 마을 주민 동호회 축하공연, 제주밭담 홍보관 운영, 어린이 보물찾기, 돌담 쌓기 체험 등이 진행되어 15일간의 대장정을 마무리한다.

아울러 제주밭담의 가치를 전국적으로 알리기 위한 국립농업박물관 연계 행사도 마련됐다. 제주도는 경기 수원시 국립농업박물관과 업무협약을 맺고, 박물관 내에 제주밭담을 재현한 야외 체험공간을 조성했다. 오는 15일 완공식을 시작으로 11월15일까지 무료로 운영되어 수도권 방문객에게 제주밭담의 역사·문화적 가치를 전파할 예정이다.

김영준 제주도 농축산식품국장은 “올해 제주밭담축제는 밭담길을 걷고 마을 사람들을 만나며 제주 농산물을 맛보는 과정 자체를 축제로 만드는 첫 시도”라며 “제주밭담과 마을, 농업, 지역 상권이 함께 성장하는 지속 가능한 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

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