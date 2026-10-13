김민석 “말장난 정치 오래 못 가”…주진우 “민주당, 단체 발작 버튼”

국민의힘 주진우 의원의 이재명 대통령을 겨냥한 발언을 둘러싸고 여야 간 공방이 이어지고 있다. 주 의원이 이재명정부를 비판한 사회관계망서비스(SNS)에 “이재 명을 끊을 때”라는 댓글을 남기자, 더불어민주당 김민석 대표는 “극단적인 말장난 형식으로 하는 정치 형태는 오래가기 어렵다”고 비판했다. 이에 주 의원은 “이재명 황제 골프를 공개하니까 민주당이 단체로 발작 버튼이 눌렸다”며 맞받았다.

김 대표는 13일 민주당 공식 유튜브 채널 ‘민주당티비’에 출연해 주 의원을 겨냥해 “그런 것(말장난)들을 즐기는 분치고 정치생명이 긴 경우를 별로 못 봤다”며 “거의 없다고 봐야 될 것”이라고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

이어 “최근 5·18 망언까지 포함해 그런 분들 때문에 ‘정치 전체는 그런 거겠지’라고 하는 것은 억울한 면이 있다”며 “문제가 있는 부분을 명확하게 짚어 처리하지 못하는 상황이 안타깝다”고 했다.

김 대표는 주 의원에 대한 징계 필요성도 언급했다. 그는 “최악의 경우도 제명이 안 된다면 차라리 일정 기간 활동 자격을 정지하자는 것이 제가 처음에 냈던 아이디어”라며 “법안이 나가 있고 원내에서 고민하고 있다. 과감하게 정리하는 것이 좋겠다고 보는 입장”이라고 말했다.

이에 주 의원은 페이스북을 통해 “진짜 막말은 이재명, 김혜경 부부의 욕설”이라며 반박했다.

주 의원은 말장난 논란에 대해 “해군 병사 실종과 천장 붕괴 사고 때 골프 친 대통령에게 ‘이재 명을 끊을 때’라는 댓글이 왜 테러 협박이고 막말인가”라며 “황제 골프로 이재명 정권의 운명을 끝장내고, 탄핵해야 한다는 뜻”이라고 강조했다.

주진우 국민의힘 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사(헌법재판소 등)에서 질의하던 중 더불어민주당 의원들과 언쟁하고 있다. 뉴시스

이어 “주진우 약점 찾을 게 그렇게 없나”라며 “이재명 시장은 ‘박근혜의 무덤을 파서 박정희 유해 옆으로 보내자’고 ‘연설’했다”고 말했다. 그러면서 “민주당이 막말 운운하며 나를 입틀막 한다면, 이재명 부부의 막말 모음 육성을 기자회견장에서 틀어버릴 것”이라고 했다.

주 의원은 이날 이 대통령의 ‘황제 골프’ 의혹과 관련한 특별검사법도 발의했다. 이 대통령이 지난 10일 대구 상가 천장 붕괴 사고 당시 태릉골프장에서 골프를 친 것과 관련해 진상 규명을 요구한 것이다.

주 의원은 기자회견에서 “이 대통령은 지난 10일 대구 천장 붕괴 사고 때 골프를 치면서 이미 구조가 다 끝난 사람을 구조하라는 엉터리 지시를 했다”며 “국가적 참사 때마다 예능 먹방에, 황제 골프에 국민 무시가 도를 넘었다”고 주장했다.

특검 수사를 통해 이 대통령이 긴급한 사고 대응이 필요한 상황에서 골프를 친 사실이 있는지, 대통령으로서 직무를 유기했는지 등을 밝혀야 한다는 게 주 의원의 주장이다. 아울러 대통령 가족의 클럽하우스 이용 특혜 여부와 특수활동비 사용 여부도 수사 대상에 포함해야 한다고 했다.

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