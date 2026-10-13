세계일보

검색

천하람 “한화, ‘10년 90조’ KAI 인수 땐 방산 독점 우려” [국정감사]

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
유지혜 기자 keep@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

한화그룹의 한국항공우주산업(KAI) 인수 가능성을 두고 국가 방위산업 독과점 심화 우려가 국회 국정감사에서 제기됐다.

 

개혁신당 천하람 의원은 13일 국회에서 열린 국방위원회 국정감사에서 이용철 방위사업청장을 상대로 “한화그룹의 KAI 인수합병은 단순한 기업 간 거래가 아니라 방위산업 전체와 국가안보에도 영향을 미칠 수 있는 사안”이라고 지적했고, 이 청장은 “동의한다”고 답했다.

국회 국방위원회 국정감사에서 질의하고 있는 개혁신당 천하람 의원. 뉴스1
국회 국방위원회 국정감사에서 질의하고 있는 개혁신당 천하람 의원. 뉴스1

앞서 한화그룹은 계열사들의 KAI 지분 추가 매입을 통해 보유 지분율을 15.89%까지 높이며 2대 주주가 됐다. 한화에어로스페이스가 9.90%, 한화시스템이 4.98%, 한화에어로스페이스USA가 1.01%를 각각 보유하고 있다. KAI의 최대주주는 지분 26.41%를 보유한 한국수출입은행이며, 국민연금 지분까지 합친 정부 측 지분율은 35.16%다.

 

천 의원은 “현재 국내 방산 매출 기준으로 한화(와 KAI를 합치면)의 점유율이 40∼50%를 차지하고, 상위 4개사 기준으로는 60∼70%에 달한다”며 “여기서 KAI까지 인수하게 되면 육·해·공을 넘어 항공·우주 분야까지 압도적인 1위 기업이 된다”고 강조했다.

 

이어 “중국조차도 (방산업체를) 육·해·공 (분야별로) 다 쪼개놨다”면서 “미국 국방부 역시 소수 공급자에 대한 의존이 국가 안보 위험을 낳고 혁신 유인을 줄이며 납세자 비용을 높인다는 보고서를 낸 바 있다”고 말했다. 그러면서 “전 세계적으로 1개 기업이 한 국가에서 육·해·공, 우주 분야까지 압도적 1위를 하는 케이스를 본 적이 있느냐”고 비판했다.

 

KAI가 한국형 전투기 KF-21 양산 등을 통해 본격적으로 이익을 거두기 시작하는 상황에서 매각 시점이 적절한지에 대한 질의도 이어졌다. 천 의원은 “우리가 연구개발(R&D) 자금을 쏟아붓다가 이제 돈을 벌기 시작하는 상황”이라며 KAI로부터 제출받은 자료를 근거로 향후 10년간 예상 매출이 약 90조원에 이른다고 밝혔다. 그는 “독과점의 문제, 그리고 매각 시점의 문제 이런 부분들이 우리 국익의 관점에서 극대화될 수 있도록 방위사업청장이 잘 살펴봐 달라”고 당부했다.

 

천 의원의 지적에 대해 이 청장은 “현재 KAI 민영화에 대한 정부 차원의 결정된 계획은 아는 바 없다”면서도 독과점 우려에 대해 일정 부분 공감을 표했다. 이 청장은 “한 국가 내에서의 점유율 측면에서 쏠림 현상이 있는 것은 사실”이라며 “국익 측면에서 살펴봐야 할 여러 변수가 있다는 점에 공감하고 의견을 낼 때 깊이 검토하겠다”고 답했다.


유지혜 기자 keep@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

트와이스 다현 '반가운 손인사'
  • 트와이스 다현 '반가운 손인사'
  • 박남정 딸 시은, 홀터넥 입고 '뼈말라' 몸매
  • 김규리 '거꾸로 태극기' 누명 벗었다…영암군
  • 에스파 지젤, 레깅스로 드러낸 명품 힙라인…글래머 몸매 '눈길'