서연비람, '해설과 함께 읽는 봄봄, 날개 외' 출간… 김유정·이상·나도향 6편 수록

'해설과 함께 읽는 봄봄, 날개 외' 표지 (사진제공=서연비람)

김유정의 농촌 해학과 이상의 의식 탐구, 나도향의 비극적 서정을 함께 살펴볼 수 있는 단편집이 출간됐다. 서연비람의 '한국 대표 단편문학 선집' 제3권 '해설과 함께 읽는 봄봄, 날개 외'다. 수록작들은 농촌의 노동 착취와 도시인의 고립, 신분적 차별 등을 서로 다른 문학적 표현으로 형상화한다. 책은 이를 통해 세 작가가 현실의 모순을 드러내는 방식을 비교해 볼 수 있도록 구성했다.

김유정의 '봄봄'에서는 강원도 방언과 엇갈리는 대화, 우스꽝스러운 몸싸움이 해학을 이룬다. 순박한 ‘나’와 예비 장인 봉필의 갈등은 이러한 해학 속에서 농촌의 불평등을 드러낸다. ‘나’는 점순과의 혼인을 기다리지만, 봉필은 딸의 키가 자라지 않았다는 핑계로 혼인을 미루며 청년에게 품삯도 주지 않고 농사일을 시킨다. 독자는 그의 속셈을 화자보다 먼저 알아차리면서 인물의 어수룩한 행동 이면에 있는 노동 착취를 읽어낼 수 있다.

'봄봄'에서 드러난 농촌 현실과 인물의 욕망은 김유정의 다른 수록작에서도 이어진다. '금 따는 콩밭'은 가난에서 벗어나려고 금을 찾아 콩밭을 파헤치는 농민을, '만무방'은 성실하게 일해도 빈곤을 피하기 어려운 소작 제도의 모순을 그린다. '동백꽃'에서는 소년과 소녀의 엇갈린 행동을 통해 풋풋한 애정을 읽을 수 있다. 불평등한 처지에 놓인 인물의 삶은 나도향의 '벙어리 삼룡이'에서 비극적으로 표현된다. 말 못 하는 하인이 겪는 모욕과 폭력, 학대받는 새아씨를 향한 사랑과 희생은 인간의 존엄을 생각하게 하는 대목이다.

이상의 '날개'는 농촌에서 도시로, 외부 사건에서 고립된 인물의 내면으로 시선을 옮긴다. 아내에게 경제적으로 의존하며 어두운 방 안에서 지내던 ‘나’는 경성 거리를 배회한다. 타인과의 관계뿐 아니라 자신의 판단도 확신하지 못하는 화자의 독백에는 무력감과 불안이 이어진다. 마지막에 날개가 돋기를 바라는 모습은 자아 회복에 대한 갈망을 나타내지만, 실제로 삶이 달라질지는 확정되지 않는다. 내적 독백과 파편적인 의식의 흐름으로 근대인의 분열된 내면을 형상화한 '날개'는 한국 모더니즘 소설의 대표작이다. 사건의 인과관계보다 생각과 감각의 움직임을 앞세운 서술은 한국 소설이 내면을 표현하는 방법에 새로운 가능성을 제시했다.

해학과 내적 독백, 비극적 서술의 차이는 인물을 바라보는 독자의 판단에도 영향을 준다. 이 책은 줄거리와 주제를 익히는 데서 나아가 이러한 표현 방식의 차이를 살펴볼 수 있도록 구성했다. 인물의 처지를 표현 방식과 함께 해석하면 가난과 차별, 고립이 인간의 존엄을 위협하는 과정도 함께 살펴볼 수 있다. 해설은 윤진성 지니에듀 대표와 전 인천하늘고 교감이 집필했다.

독자가 이 같은 해석을 스스로 해 볼 수 있도록 작가 소개와 작품 해설에서 원문 감상, 대화형 ‘선생님이 들려주는 작품 이야기’로 독서 과정이 이어진다. 김유정의 '봄봄' 해설은 화자와 독자의 인식 차이를 통해 해학이 생기는 과정을 설명하고, 이상의 '날개' 해설과 독후 대화는 불안정한 독백과 열린 결말을 살펴보도록 구성됐다. 고어와 방언, 시대 어휘에 붙인 주석도 원문 이해를 돕는다. 청소년 독자는 구체적인 장면과 표현을 근거로 해석을 검토하면서 인물의 심리, 시대적 배경, 서술 방식의 관계를 살펴볼 수 있다.

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