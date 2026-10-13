1.4톤 거대 호박 등장… 세계 기록 136㎏ 뛰어넘었다

미국 로드아일랜드주에서 재배된 호박의 무게가 1.4톤이 넘는 것으로 측정돼 기네스 세계기록에 등재될 것으로 보인다. 생성형 AI로 만든 이미지

미국에서 무게가 1.4톤을 넘는 초대형 호박이 등장했다.

기존 세계 기록보다 약 136㎏ 무거운 것으로, 재배자는 기네스 세계기록 등재를 위한 확인 절차를 밟고 있다.

12일(현지시간) AP통신에 따르면 로드아일랜드주 그린 지역 주민인 월리스는 지난 10일 뉴잉글랜드에서 열린 호박 경연대회에 자신이 재배한 거대 호박을 출품했다.

무게 측정 결과 호박은 1432㎏으로, 기존 세계 기록인 1296㎏을 약 136㎏ 넘어섰다. 기존 기록은 지난 3일 영국에서 열린 대회에서 수립됐다.

월리스는 AP통신과의 전화 통화에서 “정말 엄청난 크기였고 재배하는 과정이 즐거웠다”며 “기네스 관계자들과 접촉해 세계 기록 여부를 확인하는 절차를 밟는 중”이라고 밝혔다.

원예용품을 온라인으로 판매하던 월리스는 호박 재배를 취미로 시작했다.

이번 대회에서 우승해 상금 3500달러(약 467만원)를 받았다.

그는 대회 참가를 앞두고 다른 대회 주최 측으로부터 7만 달러(약 9350만원)에 달하는 상금을 제안받으며 참가 권유를 받았지만, 고향 사람들 앞에서 기록적인 우승을 거두는 것이 중요하다고 판단해 뉴잉글랜드 대회를 선택했다고 전했다.

월리스는 초대형 호박을 재배한 비결로 온실을 꼽았다.

그는 “가장 큰 호박을 재배하는 비법과 요령을 항상 공짜로 공유하는 호박 재배 커뮤니티에 큰 빚을 졌다”며 “올해 처음으로 온실에서 호박을 재배하기 시작했고, 온실 재배가 큰 차이를 만든다”고 말했다.

한편 같은 날 캘리포니아에서 열린 호박 경연대회에서는 미네소타주 출신 원예 교사 트래비스 기엔거가 출품한 1083㎏짜리 호박이 우승을 차지했다.

60년째 매년 열리는 이 대회에서 기엔거는 다섯 번째 우승을 거두며 상금 2만1501달러(약 2870만원)를 받았다.

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