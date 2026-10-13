59년간 출입 제한됐던 북악산 마지막 미개방 구간, 10월 17일부터 열린다

대통령경호처는 약 59년 동안 일반인 출입이 제한됐던 북악산의 마지막 미개방 구간을 17일 오전 9시부터 전면 개방한다고 13일 밝혔다.

새롭게 열리는 북악산 남서측 구간(청운동 방면)은 1.32㎞로, 경호처는 지난해 7월부터 관계기관과 탐방로 신설 및 정비, 경호 안전 조치 등 관련 협력을 이어왔다.

북악산 탐방로 이미지. 대통령경호처 제공

북악산은 앞서 2020년 1단계(북측 일대)로 탐방로 2.2㎞가, 2022년에는 2단계(남동측 일대)로 탐방로 3.0㎞가 각각 개방됐다.

경호처는 이번에 새로 개방되는 구간도 기존 탐방로와 마찬가지로 24시간 출입을 허용하기로 했다. 탐방안내소 안전 순찰과 폐쇄회로(CC)TV 운영 등 안전 관리 및 경호·경비 체계를 구축해 완벽한 경호·경비 태세는 유지한다는 계획이다. 경호처는 “국민이 어떠한 불편도 없이 안전하게 산행을 즐길 수 있도록 지원할 계획”이라고 했다. 지난 7일에는 종로소방서, 산림청, 종로구청, 종로경찰서 등과 함께 개방 예정 구간 내 산불 발생에 대비한 합동 진화 훈련도 실시했다.

이번 개방은 경호처가 국민주권정부 출범 후 일관되게 추진해 온 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 원칙과 맞닿아 있다. 경호대상자의 안전을 확보하면서도 ‘국민이 주인인 나라’의 가치를 담아 국민의 일상과 편의를 최대한 존중한다는 것이 경호처의 방침이다.

황인권 대통령경호처장은 “이번 3단계 미개방 구간 개방을 통해 북악산을 온전히 국민께 돌려드릴 수 있게 됐다”며 “앞으로도 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 원칙을 현장에서 적극 실천해 국민의 일상과 공간을 존중하고 함께 호흡하는 경호기관으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

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