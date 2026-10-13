국내 최대 전자·IT 전시회, 제57회 한국전자전(KES 2026) 개막 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

13일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘제57회 한국전자전(KES 2026)’을 찾은 관람객들이 삼성전자 부스에서 '마이크로 RGB' TV를 보고 있다. 올해로 57회를 맞이하는 KES(한국전자전)는 글로벌 기술 트렌드를 선도하는 삼성전자, LG전자를 포함하여 유망 중소·스타트업이 참가하는 국내 최대 규모의 전자IT 전시회로 AX, 로보틱스, 디지털헬스·라이프, 모빌리티, XR·공간컴퓨팅, 전자부품소재 등 신산업분야의 첨단 기술을 선보인다.

13일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘제57회 한국전자전(KES 2026)’을 찾은 관람객들이 삼성전자, LG전자 등 부스를 둘러보고 있다.

올해로 57회를 맞이하는 KES(한국전자전)는 글로벌 기술 트렌드를 선도하는 삼성전자, LG전자를 포함하여 유망 중소·스타트업이 참가하는 국내 최대 규모의 전자IT 전시회로 AX, 로보틱스, 디지털헬스·라이프, 모빌리티, XR·공간컴퓨팅, 전자부품소재 등 신산업분야의 첨단 기술을 선보인다.

삼성전자와 LG전자가 13일부터 나흘간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 국내 최대 전자·정보기술(IT) 전시회 '제57회 한국전자전'(KES 2026)에서 일상생활과 산업을 혁신하는 다양한 인공지능(AI) 기술과 제품을 선보인다.

삼성전자는 이번 전시에서 체험 공간을 구성하고 가전, 모바일, 디스플레이 등 AI 기술이 적용된 최신 제품을 전시한다. 전시장 입구에는 28대의 갤럭시Z 폴드8 시리즈와 삼성 AI 생태계를 상징하는 조명 조형물 '프로젝트 루나'를 연동한 환영 미디어 아트가 놓였다. 맞은편에는 초고화질 마이크로 RGB(빨강·초록·파랑) 디스플레이를 배치했다.

또 일체형 세탁건조기인 비스포크 AI 콤보와 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고에 적용된 AI 기능을 체험할 수 있도록 했다. 배송·설치·케어 서비스를 강화해 고객 편의성을 높인 '삼성 AI 구독'도 소개했다. 갤럭시 헤리티지존에서는 2019년 첫 '갤럭시 폴드'를 선보인 이후 7년에 걸친 갤럭시 폴더블 시리즈의 진화 과정을 한눈에 살펴볼 수 있도록 했다.

LG전자는 전시관에서 'LG 라이프 레이어'를 주제로 전시한다. 이는 삶의 모든 영역에서 AI 시대의 새로운 가능성을 열어 나간다는 의미로, 고객의 일상생활인 '일상 레이어'와 기업간거래(B2B) 기술인 '산업 레이어'로 나눠 구성했다.

일상 레이어 전시존에서는 LG전자의 홈 로봇 '클로이드'(CLOiD)가 관람객을 맞이한다. 하이엔드 주거 공간으로 꾸민 '빌라 드 시그니처'에서는 초프리미엄 가전 'SKS'와 'LG 시그니처' 제품을 전시하고, '스마트코티지 x 슈필라움'에서는 72㎡ 규모의 단층 '모노 코어 72' 신제품을 전시했다. 스마트코티지는 가전과 냉난방공조, 에너지 솔루션을 집약한 모듈러 주택이다.

산업 레이어 전시존에서는 LG전자가 쌓아 온 핵심 기술과 제조 역량을 AI와 결합해 B2B 전반으로 확장하는 모습을 선보인다. AI 데이터센터 솔루션 공간에서는 최근 업계 화두로 떠오른 열 관리 기술의 핵심 구성 요소인 '칩 투 칠러' 토털 냉각 솔루션을 전시한다.

스마트 팩토리 공간에서는 자율 이동 협동로봇 'LG MoMa' 3대가 자재를 이송하고 작업을 수행하며 주변 환경의 안전까지 감지하는 미래형 제조 현장을 선보인다.

액추에이터 공간에서는 LG전자의 차별화된 모터 기술이 세탁기 모터에서 로봇의 관절을 움직이는 핵심 부품인 액추에이터로 진화하는 과정을, 차량 내부를 구현한 '인캐빈' 공간에서는 AI로 차량 내부를 더 안전하고 편리한 탑승자 맞춤형 공간으로 바꾸는 'AI 기반 차량용 솔루션'을 선보인다.

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