2337명이 신고한 금액이 1650억원…유튜버 후원금 첫 공식 집계

올해 상반기 유튜버 등 미디어 콘텐츠 창작자들이 신고한 개인 후원금이 1650억원에 달한 것으로 나타났다. 이 가운데 후원금 10억원 이상을 받은 창작자는 19명으로, 이들이 거둔 금액은 총 525억원이었다.

국회 재정경제기획위원회 소속 윤후덕 더불어민주당 의원이 13일 국세청에서 제출받은 ‘미디어콘텐츠 창작업자 현금매출 현황’에 따르면, 올해 상반기 현금매출명세서를 제출한 창작자는 2337명이다. 이들이 신고한 후원금 공급가액은 총 1650억원으로 집계됐다. 관련 부가가치세액은 95억원이었다.

후원금 규모별로 보면 10억원 이상을 받은 창작자 19명의 후원금은 총 525억원으로 1인당 평균 27억6316만원에 달했다. 이들이 신고한 부가가치세는 총 49억원으로 1인당 평균 2억5789만원이었다.

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반면 후원금이 1억원에 미치지 못한 창작자는 1995명으로 전체 신고 인원의 85.4%를 차지했다. 이들의 후원금은 총 388억원이었으며, 1인당 평균 금액은 1945만원으로 집계됐다. 1인당 평균 부가가치세액도 55만원에 머물렀다.

이번 통계는 그동안 정확한 규모를 파악하기 어려웠던 개인 계좌 후원금이 과세당국의 공식 자료에 처음 집계됐다는 점에서 의미가 있다. 부가가치세법 개정에 따라 미디어 콘텐츠 창작업자는 올해 4월부터 후원금 내역을 기재한 현금매출명세서를 제출해야 한다.

유튜버의 수입은 광고 수익과 실시간 방송 후원, 채널 멤버십, 국내 광고·협찬, 개인 계좌 후원 등으로 나뉜다. 이 가운데 개인 계좌로 직접 받는 후원금은 거래 내역을 파악하기 어려워 과세 사각지대 중 하나로 지적돼 왔다.

윤 의원은 신고 자료를 통해 확인되는 창작자 수와 실제 사업자 규모 사이에도 차이가 있다고 지적했다. 사업자로 등록된 미디어 콘텐츠 창작업자는 2만452명이지만, 2024년 종합소득세를 신고한 창작업자는 6458명이다. 올해 상반기 현금매출명세서를 제출한 인원은 2337명에 그쳤다.

윤 의원은 “종합소득세 신고와 현금매출 신고에 누락자가 많은 것으로 보인다”며 “신고 비율을 더 높일 방안이 강구돼야 한다”고 말했다.

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