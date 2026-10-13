개포주공 6·7단지 관리처분인가…2천698세대 재건축 본궤도

서울 강남구(구청장 김현기)는 개포주공6·7단지아파트 재건축정비사업의 관리처분계획을 지난 8일 인가했다고 13일 밝혔다.



이번 인가는 한국부동산원의 타당성 검증 완료 통보 후 8일 만에 이뤄졌다. 구는 오는 15일 인가 내용을 고시할 예정이다.

개포주공6·7단지아파트 재건축 조감도. 강남구 제공

관리처분계획은 재건축 과정에서 조합원별 분양 대상과 지분, 분담금 등을 확정하는 절차다.



이에 따라 조합은 내년 2월부터 조합원 이주를 시작하고, 같은 해 하반기 석면 제거와 철거를 거쳐 2028년 착공, 2032년 입주를 목표로 한다고 구는 전했다. 시공은 현대건설이 맡는다.



현재 1천960세대인 개포주공6·7단지는 재건축을 통해 최고 35층, 21개동, 2천698세대 규모로 탈바꿈한다. 전용면적은 45㎡부터 147㎡까지 다양하게 구성된다.



김현기 강남구청장은 "개포주공5단지에 이어 6·7단지도 관리처분계획 인가를 마치면서 개포동 중층 아파트 재건축이 한 단계 더 나아가게 됐다"며 "신속한 행정 지원을 이어가겠다"고 말했다.

<연합>

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