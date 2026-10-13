인천시교육청, 15∼16일 직업교육 및 글로벌 취업·창업 박람회 동시 개최

‘2026 인천직업교육박람회’와 ‘2026 글로벌 취업·창업박람회’가 15∼16일 송도컨벤시아 제1·2홀에서 함께 열린다.

13일 인천시교육청에 따르면 이번 박람회는 ‘꿈을 잇다, 미래를 열다. 다(多)가치 완성하는 인천직업교육’을 슬로건으로 정했다. 학생과 학부모·시민들에게 진로·직업 체험과 취업·창업 정보를 제공하고자 마련됐다.

‘2026 인천직업교육박람회’와 ‘2026 글로벌 취업·창업박람회’가 15∼16일 송도컨벤시아 제1·2홀에서 함께 열린다. 사진은 인천시교육청 전경.

교육과정 전시관에서는 지역 28개 직업계고가 학교별 전시·시연하고 학과와 졸업 뒤 진로를 안내한다. 직업체험관에서는 인공지능(AI) 디자인, 드론축구, 가상·증강현실(VR·AR), 항공 조종, 미래에너지 신기술, 웹툰·이모티콘 제작, 뷰티, 조리 등 여러 분야를 살펴볼 수 있다.

특별무대관에서는 밴드·댄스·태권도·난타·치어리딩·패션쇼를 비롯한 다채로운 학생 공연이 펼쳐진다. 16일 오전 10시30분부터는 최태성 한국사 강사가 ‘세상을 바꾸라’를 주제로 특강을 진행한다.

글로벌 취업·창업박람회에서는 취업 정책과 고졸자 지원 프로그램을 선보인다. 이와 함께 △학생 창업동아리 활동 소개 △창업·기업가정신 체험 △AI 활용 외국어 스몰토크존 등 풍성한 내용으로 꾸며진다. 개막식은 15일 오전 10시 특별무대관에서 개최된다.

시민 누구나 행사 기간 매일 오전 9시30분∼오후 4시30분 제1전시홀 입구 옆 안내데스크에서 현장 접수 후 자유롭게 관람할 수 있다. 시교육청 관계자는 “학생과 학부모의 직업교육 이해를 높이는 동시에 학생들 진로 설계를 도울 것”이라고 말했다.

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