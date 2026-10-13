한화에어로스페이스 K9 차륜형 자주포, 미국 육군 제식명 ‘XM1776’ 받았다

한화에어로스페이스의 K9 차륜형 자주포(K9MH)가 미국 육군으로부터 제식명 ‘XM1776’을 부여받았다.

한화에어로스페이스는 미국 워싱턴DC에서 열린 미국 육군협회 연례 전시회 ‘AUSA 2026’에서 미국 육군 화력 획득 총괄 프랭크 로사노 중장이 참석한 가운데 제식명 XM1776을 공개했다고 13일 밝혔다.

‘1776’은 미국 독립 연도로, K9이 미국의 자유를 수호하는 장비가 되라는 의미를 담았다.

미 육군은 개발·시험 단계 장비에 ‘X’로 시작하는 제식명을 부여하고, 공식 채택 이후 X를 뗀 제식명으로 변경한다.

한화에어로스페이스는 올해 8월 미국 육군 기동전술화포(MTC) 사업의 K9MH 시제품 공급 계약을 체결한 데 이어 이달 시제 1호기를 납품했다.

국내 기술로 개발한 무기체계가 미국 독립 250주년인 올해 미 육군으로부터 독립연도를 딴 제식명을 받았다는 점에서 한·미 방산협력에 각별한 의미를 더한다는 평가가 나온다.

한화에어로스페이스는 이번 전시회에 약 300㎡ 규모의 전시관을 마련하고 K9 차륜형 자주포 실물을 전시했다.

창원에서 제작된 K9MH 시제품은 추석 연휴 첫날인 지난달 24일 항공편으로 한국에서 운반됐다.

전시관에는 K9 궤도형 자주포, K10 탄약운반차와 함께 다연장로켓 천무 발사대·유도탄, 중거리 지대공유도무기(M-SAM), 장거리 지대공유도무기(L-SAM) 등이 자리했다.

컨테이너형 천무와 수직발사대(CVLS), 해상 작전용 무장형 무인수상정(MUSV), 대드론체계(C-UAS) 등 무인체계 역량도 함께 선보였다.

한화시스템은 드론·소형 무인기 방어에 특화된 ‘단거리 AESA 레이다’를 북미 시장에 처음 공개했다.

이 레이다는 AI 기반 탐지·식별 기술이 적용돼 기존 레이다로는 탐지가 어려웠던 초소형 드론 등 저고도 위협체를 정밀하게 탐지·식별할 수 있으며, 일체형 구조로 전차·장갑차·소형 함정 등 다양한 무기체계에 탑재 가능하다.

한화에어로스페이스 관계자는 “XM1776 시제품의 적기 납품과 앨라배마·아칸소 현지 생산 기반 구축으로 미 육군이 신뢰할 수 있는 파트너로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

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