노동장관 “메가특구 주 52시간 예외, 대화 통해 결과 만들어낼 것” [국정감사]

김영훈 고용노동부 장관은 메가특구 주 52시간 근로제 예외 적용과 관련해 “결과를 정해두지 않되 대화를 통해 결과를 만들어 낼 수 있도록 정부는 대화의 조력자가 되겠다”고 밝혔다.

김영훈 고용노동부 장관이 13일 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에 출석해 인사말을 하고 있다. 뉴시스

김 장관은 13일 국회 기후에너지환경노동위원회가 진행한 노동부 국정감사에서 “지난 9월부터는 메가특구법 노동 특례 논의를 위한 원포인트 사회적 대화가 진행되고 있다”며 이 같이 말했다.

김 장관은 이날 인사말에서 인공지능(AI)이 산업 구조와 일하는 방식을 바꾸고 있다며 “정부는 훈련과 일 경험을 넘어 첫 경력 형성까지 지원하는 체계를 만들고 AX가 필요한 기업과 청년을 연결하겠다”고 했다.

또 “중장년에게는 다시 출발할 기회를 넓히겠다”며 “청년 신규 진입과 중장년 계속 일할 기회가 함께 가능한 세대 상생의 해법을 국회와 함께 마련하고 현장 안착을 위한 기업 지원도 준비하겠다”고 말했다.

육아휴직을 비롯해 노동자의 기본 권리를 강화하겠다고도 했다.

김 장관은 “올해 상반기 일터 사고사망자는 전년 동기 대비 11.8% 감소해 통계 작성 이후 가장 낮은 수준을 기록했다”며 “정부는 단 한 명의 생명도 포기할 수 없다는 각오로 더욱 매진해 일터에서의 기본 권리가 지켜지도록 하겠다”고 강조했다. 육아기 10시 출근제, 단기 육아휴직 시행 등 일하는 부모의 부담을 덜기 위한 노력도 이어나가겠다고 밝혔다.

지난 2일 개정 형사소송법 시행으로 특별사법경찰관에 대한 검사 수사지휘권이 폐지된 것과 관련해서는 “수사지휘 체계 보강, 전문교육 강화 등 그간 준비한 방안들을 차질 없이 이행해 공정하고 엄정한 수사로 국민 눈높이에 부응하겠다”고 했다.

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