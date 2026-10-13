'서준맘' 박세미 결혼 발표…1세 연하 예비신랑 직업은 플로리스트

코미디언 박세미(36)의 1세 연하 예비신랑이 플로리스트 김준연(35)으로 알려졌다.

13일 방송가에 따르면, 박세미의 결혼 상대는 현재 플라워 카페를 운영 중인 플로리스트 김준연이다.

김준연은 과거 이색 이력으로 대중과 만났다. 지난 2012년 JTBC 아이돌 오디션 프로그램 '메이드 인 유'에 참가해 '톱20'에 올랐다. 2022년에는 JTBC 연애 예능 '결혼에 진심'에 출연했다. 2020년 방탄소년단 자체 예능 '달려라 방탄' 플로리스트 편에 멘토로 등장해 멤버들의 주목을 받기도 했다.

1세대 플로리스트인 부친의 영향을 받아 진로를 바꾼 그는 해외 플라워 스쿨에서 전문 과정을 이수한 뒤 플라워 디렉터로 활동해 왔다. 이번 결혼식 공간 연출 역시 직접 맡는다.

두 사람은 헬스 트레이너의 소개로 만나 약 2년간 교제했다. 박세미는 전날 소셜 미디어에 웨딩화보를 공개하며 이번 주말 화촉을 밝힌다고 전했다.

박세미는 유튜브 채널 '피식대학'의 '서준맘' 캐릭터로 큰 인기를 얻었다.

<뉴시스>

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