협력사 챙기기 나선 삼성전자… 사업장 돌며 커피차·무비데이 이벤트

반도체 사업을 맡는 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문이 협력사 임직원들의 헌신과 협력에 보답하기 위해 'DS 투게더' 행사를 진행한다. 이달부터 두 달간 주요 협력사 근무 현장을 찾아 커피차를 제공하는 상생 카페를 운영하고, 12월에는 무비 데이를 통해 협력사 직원과 가족들을 초청해 함께 영화를 관람하는 행사를 진행할 예정이다.

삼성전자는 지난 6일부터 대덕전자, 새솔다이아몬드공업, 티엘비, 피에스케이 등 협력사 사업장을 순차 방문해 반도체 구매 협력사 67개사의 약 2만 7000명 임직원을 대상으로 상생 카페 운영을 시작했다고 13일 밝혔다.

커피차에서 음료를 기다리는 대덕전자 직원들. 삼성전자 반도체 뉴스룸 제공

상생카페는 'DS Together' 문구로 꾸며진 커피차가 사업장에 들어가 커피와 간식을 나눠주는 행사다. 반응은 뜨겁다. 커피차가 자리 잡을 때마다 시원한 커피와 간식을 받으려는 협력사 임직원들의 발길이 이어졌다고 한다.

신영환 대덕전자 대표는 "바쁜 업무 속에서 잠시나마 양사 임직원들이 서로의 노고를 격려하고 파트너십의 의미를 되새길 수 있는 시간이었다"며, "앞으로도 삼성전자와 소통과 협력을 통해 함께 성장해 나가겠다"고 밝혔다.

티엘비 임직원은 "동료들과 함께 웃으며 마시는 커피 한잔 덕분에 하루를 기분 좋게 마무리할 수 있을 것 같다"며, "최근 반도체 산업의 좋은 분위기 속에서 양사가 힘을 모아 함께 발전했으면 좋겠다"고 전했다. 현장에서는 럭키드로우 이벤트도 함께 진행돼 음료 상품권을 경품으로 제공했다. 경영진과 협력사 임직원들이 직접 만나 이야기를 나누는 소통간담회도 마련됐다.

또한 삼성전자는 12월 21~23일 기흥·화성·평택·천안 지역 상영관에서 협력사 직원 약 3만 명과 가족을 대상으로 영화를 관람하는 '무비 데이'도 진행할 예정이다.

삼성전자 관계자는 "앞으로도 협력사와 지속적으로 소통하며, 다양한 지원 프로그램을 통해 협력 관계를 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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