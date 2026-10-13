누리호 5차 발사 부탑재위성 9기 모두 교신 성공…우주청 확인

우주항공청과 한국항공우주연구원은 지난 7일 누리호 5차 발사에 실려 발사된 부탑재위성 9기 모두 교신에 성공했다고 13일 공식 발표했다.



누리호 5호기는 7일 낮 12시 25분에 전남광주 고흥 나로우주센터에서 발사됐으며 부탑재위성 10기 중 9기가 사출됐다.

9기 중 8기는 발사 당일 교신에 성공했으며 대전샛-1호는 8일 오후 11시 양방향 교신에 성공했다.



스페이스린텍의 비-1012, 무인탐사연구소의 율리시스, 스페이스앤빈의 에스디원샛은 발사날 오후 2시 첫 교신 시도에서 양방향 교신에 성공했다.



항우연의 국산 소자부품 우주검증 플랫폼 2호도 오후 2시 30분 첫 교신 시도에서 양방향 교신했다.



조선대 우주광통신궤도검증위성은 오후 2시 첫 교신 시도에서 위성의 상태를 알리는 '비컨' 신호를 받고 같은 날 밤 11시께 양방향 교신에 성공했다.

오앤비스페이스의 슬레지, 코스모웍스의 잭-007, 한국과학기술원(KAIST)의 지비샛은 발사날 비컨 신호를 수신하고 데이터 수신(다운링크)에 성공했으며 양방향 교신을 위한 데이터 업링크를 시도하고 있다고 우주청은 밝혔다.



부탑재위성들은 교신을 통해 기본적인 위성 상태 점검을 완료한 후, 앞으로 모든 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하는 초기 운용 단계를 거쳐 임무를 시작하게 된다.



오태석 우주항공청장은 "이번 누리호 5차 발사에서는 지난 4차 발사 때보다 훨씬 단축된 시간에 큐브위성들과의 교신에 성공했다"며 "이는 발사체가 위성들을 목표 궤도에 더욱 정확하게 투입하고, 정교한 위성 위치 정보를 제공함으로써 이뤄낸 성과로, 기술적 완성도가 한 단계 높아졌음을 의미한다"고 말했다.

<연합>

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