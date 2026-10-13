이찬원, 첫 정산금 전액 부모님께…“엄마에게 받은 200만원 10배로 갚았다”

tvN STORY 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 화면 캡처

가수 이찬원이 첫 정산금 전액을 부모님께 드린 사연을 공개하며 남다른 효심을 드러냈다.

이찬원은 지난 12일 방송된 tvN STORY 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 출연해 TV CHOSUN ‘미스터트롯’ 도전 당시를 떠올리며 부모님을 향한 고마움을 전했다.

이날 이찬원은 아르바이트로 모은 돈을 들고 서울로 상경했지만, 예상보다 높은 물가에 생활비가 부족해 어머니에게 200만원을 빌렸다고 밝혔다.

그는 “엄마가 걱정하면서도 돈을 보내줬다. 엄마에게는 정말 큰돈이었을 것”이라며 당시 자신을 위해 선뜻 돈을 보내준 어머니에게 고마움을 표했다.

서울에 올라온 뒤 무대에 설 의상을 마련하는 과정에서 있었던 일화도 공개했다. 이찬원은 ‘미스터트롯’ 예선을 앞두고 남색 정장을 사기 위해 아울렛을 찾았으며, 자신이 원했던 정장은 50만원, 다른 정장은 30만원이었다고 설명했다. 어머니는 30만원짜리 정장을 권했지만, 당시 이찬원은 50만원짜리 정장을 원했다고.

결국 30만원짜리 정장을 구매한 이찬원은 집으로 돌아가는 버스에서 어머니와 말도 하지 않았다고 털어놨다. 원하는 옷을 사주지 않았다는 이유로 서운한 마음을 드러냈던 것.

이찬원은 이후 부모님과 제주도 여행을 떠났을 때 당시의 이야기를 다시 나눴다고 전했다. 어머니는 아들을 서울로 보낸 뒤 50만원짜리 정장을 사줄 걸 그랬다는 생각을 했으며, 이찬원이 상경한 날 밤에는 한참을 울었다고 한다. 이찬원은 자신을 걱정했던 부모님의 마음을 되새기며 애틋함을 드러냈다.

이후 ‘미스터트롯’을 통해 이름을 알린 이찬원은 첫 정산금을 받자마자 어머니에게 돈을 돌려드리기로 했다. 당시 어머니에게 빌린 200만원을 10배로 갚겠다는 마음으로 정산금 전액을 보냈다는 것.

이찬원은 “첫 정산을 받은 날 정말 1원까지 다 엄마 통장으로 보냈다”며 “첫 정산액이 정확히 10배가 넘었다. ‘미스터트롯’ 출연료는 많지 않았지만, 이후 여러 후속 프로그램에 출연하면서 몇 달 치가 한꺼번에 들어왔다”고 설명했다.

첫 정산금은 어머니에게, 다음 달 정산금은 아버지에게 모두 드렸다고도 밝혔다. 하지만 어머니는 아들이 준 돈을 쓰지 않고 별도의 통장에 보관하고 있다고. 이찬원은 “엄마는 아직도 그 돈을 안 쓰고 통장을 따로 만들어서 넣어두고 계신다”며 “물론 고맙지만 답답하다. 쓰라고 주는 건데 왜 못 쓰냐”고 속상한 마음을 내비쳤다.

부모님의 생활에 대한 이야기도 이어졌다. 이찬원은 부모님이 18년 전 이사한 집에서 여전히 살고 계신다며, 연세가 있는 만큼 더 편안한 곳에서 지내셨으면 하는 마음에 이사를 권했지만 부모님이 선뜻 나서지 않았다고 전했다.

그는 “아들이 잘됐다고 갑자기 이사하고 좋은 차로 바꾸면 아들 얼굴에 먹칠하는 일이라고 하신다. 그러고 싶지 않다고 하신다”고 말했다. 아들의 성공을 앞세워 생활을 바꾸기보다 기존의 삶을 지키려는 부모님의 뜻을 전한 것.

다만 아버지의 자동차는 오랜 설득 끝에 바뀌었다. 이찬원은 아버지가 17년 동안 수동변속기 차량을 타셨다며, 꾸준히 설득한 끝에 지난해 말 마침내 차를 바꿔드렸다고 밝혔다.

어려웠던 서울 상경 시절부터 첫 정산금으로 부모님께 보답한 순간, 그리고 부모님의 생활까지 세심하게 챙기는 모습은 이찬원의 가족을 향한 애틋한 마음을 전하며 훈훈함을 안겼다.

한편 이찬원이 출연한 tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’는 매주 월요일 오후 8시 방송된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지