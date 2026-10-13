서민원 대구경북본부·김천상무 ‘스페셜 DAY’ 개최

‘서민금융 스페셜 데이(DAY)’ 행사에 참여한 50사단 120보병여단 장병들이 지난 10일 경북 김천종합운동장에서 김천상무FC 프로축구 경기의 플레이어 에스코트로 함께 운동장으로 들어서고 있다. 김천상무FC 제공

서민금융진흥원(원장 김은경) 대구경북지역본부는 김천상무FC와 함께 지난 10일 ‘서민금융 스페셜 데이(DAY)’ 행사를 개최했다.

이번 행사는 지역 주민과 서민금융 이용 고객에게 문화·여가 향유 기회를 제공하고, 경기장을 찾은 시민들에게 정책 서민금융 상품과 서금원의 역할을 보다 친숙하게 알리기 위해 마련됐다.

특히 서금원은 국군의 날이 있는 10월인 만큼 국군체육부대 소속 선수들이 활약하는 김천상무FC 경기에 지역을 지키는 50사단 120보병여단 장병 44명을 초청해 그 의미를 더했다.

이들 장병은 플레이어 에스코트로 나서 선수들과 함께 경기 시작을 열었으며, 장병 1명과 서금원 대구경북지역본부 직원 1명이 시축에 참여해 선수단의 선전을 응원했다.

이날 김천종합운동장에서 열린 행사에는 대구·경북 및 김천의 서민금융 이용 고객, 김천대 학생 등 약 500명이 참석해 경기를 관람했다.

서금원은 경기 시작 전 경기장 내에 ‘찾아가는 이동상담 부스’를 운영해 정책 서민금융 및 금융생활 전반에 대한 상담과 휴면예금 조회 서비스를 제공하고, 불법사금융 예방 캠페인을 진행했다.

황재호 지역본부장은 “김천상무FC와 함께 지역 주민과 서민금융 이용 고객이 즐길 수 있는 뜻깊은 자리를 마련하게 됐다”며 “국군의 날을 맞아 김천상무FC와 지역 장병들이 이번 행사에 함께한 만큼 지역사회와 서로 응원하고 힘을 나누는 행사가 되었기를 바란다”고 말했다.

※불법사금융 피해에 노출된 경우 금융감독원(☎1332)에 신고해 필요한 도움을 받을 수 있으며, 과다 채무 등으로 어려움을 겪는 경우 서민금융진흥원(☎1397) 또는 신용회복위원회(☎1375)에서 도움을 받을 수 있습니다. 연이율 60% 초과 대부계약은 원금과 이자 모두 무효입니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지