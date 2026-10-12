청송사과축제, 이모티콘으로 널리 알린다…캐릭터 무료 배포

경북 청송군이 제20회 청송사과축제를 앞두고 지역 대표 캐릭터 '청이와 송이'를 활용한 카카오톡 이모티콘을 무료 배포한다고 12일 밝혔다.

온라인 홍보를 통해 축제에 대한 관심을 높이고 지역 관광자원을 널리 알리겠다는 취지다.

'청이와 송이' 이모티콘. 청송군 제공

청송군은 오는 14일부터 사과 캐릭터 '청이와 송이' 이모티콘 16종을 무료 제공한다고 12일 밝혔다.

이모티콘은 '지금 청송! 청송사과축제'를 주제로 제작됐다. 활기찬 축제 분위기를 친근한 이미지로 표현했다.

이모티콘에는 청송의 대표 관광지인 주왕산과 청송정원 등 지역 명소도 담겼다.

일상적인 대화에서 활용할 수 있도록 귀엽고 친근한 디자인으로 구성해 지역 브랜드인 '산소카페 청송군' 인지도를 높이는 데도 초점을 맞췄다.

다운로드를 원하는 이용자는 14일부터 카카오톡에서 '청송군청' 채널을 추가하면 된다.

이모티콘은 선착순 7만5000명에게 무료로 제공된다. 내려받은 날부터 30일간 사용할 수 있다.

윤경희(사진) 청송군수는 "이번 이모티콘 배포가 청송사과축제에 대한 국민들의 관심을 높이고, 청송의 아름다운 자연과 풍성한 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 제20회 청송사과축제는 '지금 청송! 사과로 물들다'를 주제로 11월 4~8일까지 5일간 청송읍 용전천 일원에서 열린다.

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