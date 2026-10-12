포항시의회 '노후산단 주변 지원 특별법 제정 촉구', 결의안 채택

경북 포항시의회는 12일 제334회 제1차 본회의를 열고 '노후 산업단지 주변 지역 지원에 관한 특별법 제정 촉구' 결의안을 채택했다고 밝혔다.

시의회는 "국가 산업단지를 중심으로 국가 경제와 경제 발전을 이끈 지역 산업단지 주변 주민들이 대기 오염·소음·분진·악취와 각종 사고 위험 등으로 장기간 생활 환경과 건강 부담을 겪고 있지만 국가 차원의 지원 대책은 미흡하다"며 "국회에 계류 중인 관련 특별법 조속한 제정과 노후 산단 안전 관리·지역 주민 보호를 위한 실효성 있는 국가 지원 대책을 마련해 줄 것"을 촉구했다.

앞서 본회의에 열린 5분 자유 발언에서 김은주 의원(사진·더불어민주당, 효곡·대이동)은 지곡단지 기반 시설이 낡고 복잡한 소유·관리 체계로 민원 처리가 원활하지 못하다"며 "포항시·포스코·주민이 참여하는 '지곡단지 기반 시설 정상화를 위한 상생 협의체' 구성과 노후 전수 조사, 정비·이관 계획 수립 등을 주문했다.

김홍열 의원(사진·국힘, 연일읍, 대송면, 상대동)은 "생활 밀착형 공공 시설물의 신규 설치가 크게 증가 했지만 안전 점검 비용과 유지 보수 비용은 크게 감소했다"며 "생활 밀착형 공공 시설물 전수 조사, 사물 주소와 위치 정보 시스템 구축, 공공 시설물 관리·점검 기준과 유지·보수 매뉴얼 마련 등을 촉구했다

김후환 의원(사진·국힘, 흥해읍, 신광·청하·송라·기계·죽장·기북면)은 "농어촌 주민의 이동 불편 해소를 위해 행복 택시 확대 계획 마련과 기계면 희망 버스 도입안과 행복 택시 활용 비교로 예산 효율화 방안, 읍면 미운행 택시와 행복 택시 연계·운임 차액 보전 등 안정적인 운영 체계 마련을 제안했다.

최광열 의원(사진·민주당, 연일읍, 대송면, 상대동)은 "지역 축제와 민간 보조 사업의 공정·투명성 강화를 위해 축제 사업자 선정 절차 개선, 지역 예술인 참여 확대, 시민 참여·체류 축제 전환을 제안하며, 최근 2년간 지원한 축제와 민간 행사 보조 사업의 선정부터 정산·성과 평가까지 종합 점검·개선 마련을 촉구했다.

김종익 의원(사진·국힘, 흥해읍)은 "배달앱 이용에 따른 소상공인의 비용 부담 완화를 위해 업종·매출 등 규모별 이용 실태 파악과 지원 계획 수립, 영세 소상공인 대상 배달앱 이용 비용 지원, 사업 운영을 위한 담당 인력 확보 등 구체적인 지원 방안 마련을 촉구했다.

시의회는 이어 ▲제334회 포항시의회(제1차 정례회) 회기 결정의 건 ▲제334회 포항시의회(제1차 정례회) 회의록 서명 의원 선출의 건 ▲시장 등 관계 공무원 출석 요구의 건 ▲포항시시설관리공단 이사장 후보자 인사청문특별위원회 위원 선임의 건 등을 의결했다.

김철수 시의장은 "이번 정례회에 행정 사무 감사와 시정 질문, 결산·각종 안건 심사로 시정이 시민의 삶을 위해 제대로 추진되고 있는지 꼼꼼히 살피고, 부족한 부분은 개선하고 필요한 대안을 찾아가겠다"며 "시민의 행복과 포항의 발전을 바라는 마음은 의회와 집행 기관이 다르지 않는 만큼 서로의 역할에 충실하면서 포항의 변화와 발전을 위해 함께 머리를 맞대고 힘을 모아 갈 것"을 당부했다.

한편 시의회는 ▲13~16일 상임위원회별 조례·2025 회계 연도 결산 예비 심사 ▲19일 예산결산특별위원회 2025 회계 연도 결산 심사 ▲20일~27일 상임위원회별 행정 사무 감사 ▲28일~29일 시정 질문 ▲30일 제4차 본회의를 끝으로 19일간 의사 일정을 마무리한다.

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