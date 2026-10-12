김정재 의원, '특별교부금 4억4000만원 확보', 장애학생 학습권 보장

국민의힘 김정재 의원(포항 북)은 12일 교육부로부터 포항 북구 지역 학교의 장애 학생 이동·학습권 보장을 위한 ‘2027년 1차 교육부 특별교부금 총 4억4400만원을 확보했다고 밝혔다.

특별교부금은 ▲포항초등학교 장애인용 승강기 설치(2억400만원) ▲포항항도중학교 장애인용 승강기 설치(2억4000만원) 등 2개 학교의 교육 환경 개선 사업에 쓰인다.

포항초교는 현재 교사 3동에 2개 특수학급을 운영해 12명의 학생을 교육하고 있지만 3층 규모의 건물에 장애인용 승강기가 설치되지 않아 지체장애 학생들이 교육 활동에 어려움을 겪고 있는 실정이다.

이번 특별교부금 확보로 교사 3동에 15인승 장애인용 승강기 1대가 설치돼 장애 학생의 층간 이동 불편이 해소되고, 보다 안전하고 원활한 교육 활동이 가능해질 것으로 김 의원은 밝혔다.

포항항도중학교는 교육부 지정 미술 중점 학교로, 4층 규모의 목련아트홀을 미술 교육 활동 공간으로 활용하고 있다.

하지만 건물 내 승강기가 없어 신체장애 학생들이 2~4층에서 진행되는 정규 수업과 방과 후 수업 등 다양한 미술 교육 활동에 참여하는 데 어려움을 겪었다.

이번 사업으로 목련아트홀에 장애인용 승강기 1대가 설치되면 장애학생의 이동 불편이 해소되고, 미술 교육 활동에 대한 접근성과 참여 여건이 개선될 것으로 기대한다.

이들 학교의 승강기 설치 사업은 2027년 설계와 공사를 거쳐 연말까지 완료할 예정이다.

김정재(사진) 의원은 "이번 특별교부금 확보가 장애 학생들의 이동 불편을 해소하는 한편 누구나 차별 없이 배울 수 있는 교육 환경을 만드는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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